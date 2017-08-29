Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №33-2017
20:07, 29 Августа 2017 Версия для печати

Именем тети Вали против Шепелева. Как Малахов унаследовал "Прямой эфир"

Борис Корчевников и Андрей Малахов
Борис Корчевников и Андрей Малахов
Фото: Телеканал «Россия 1»

Борис Корчевников официально передал микрофон ведущего «Прямого эфира» Андрею Малахову. Но это мало что изменит...

Это был сплошной театр. У Малахова и Корчевникова разве что нимб над головой не светился. Они, оказывается, не были конкурентами и не перекупали друг у друга гостей, а являются чуть ли не сиамскими близнецами – самыми человечными из людей и свято верующими, вместе исповедуются у самого Патриарха Кирилла. Они ничтоже сумняшеся объявляют себя преемниками традиций Валентины Леонтьевой! Будто никто никогда не видел содом с гоморрой, творящийся у Малахова с Корчевниковым в студиях, будто не служат их ток-шоу синонимами всего самого пошлого и желтого, что есть на ТВ.

Наши ежедневные стервятники, налетающие на чужое горе, поздравляли друг друга с тем, что – не поверите ушам – своими программами «делают людей счастливыми» и «исправляют чужие судьбы». Они даже врагов выбирают синхронно. Отец Жанны Фриске признался, что считает «Андрюшу и Борю» родными, потому что они одни поняли, что «на его стороне правда» и «что этот человек врет, будто дает видеться с внуком». «Этот человек» – оставшийся на «Первом» Дмитрий Шепелев, фаворит Никоновой, и ясно, что так иносказательно Малахов хотел уколоть их обоих.

Так из вечных противников Малахов и Корчевников в одночасье превратились в закадычных друзей, нахваливающих друг друга, как в басне о петухе и кукушке. Правда, дифирамбы они пели по приказу начальства. Так что в золотой фонд, о чем ведущие вслух мечтают, их программы вряд ли войдут. Потому что не от всей души. Потому что они – не тетя Валя.

читайте также:Андрей Малахов
Андрею Малахову предложили работу в дизайне и шоу-бизнесе
Не успел Андрей Малахов уйти с «Первого канала», как ему начали поступать предложения о работе, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Борис Корчевников вместе с Виталием Милоновым на митинге против абортов
Сотрудник канала "Спас": При Корчевникове начались увольнения и скандалы
Сотрудник канала «Спас» поведал Sobesednik.ru, что православное ТВ превращают в клон скандального шоу «Прямой эфир» »

Также по теме
Малахов и Первый канал
Сабурова Ольга

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Именем тети Вали против Шепелева. Как Малахов унаследовал "Прямой эфир"
20:07, 29 Августа 2017
Борис Корчевников официально передал микрофон ведущего «Прямого эфира» Андрею Малахову. Но это мало что изменит...
»
Каким будет урок будущего от Путина 1 сентября
18:11, 29 Августа 2017
О чем расскажет детям из ярославской школы на уроке 1 сентября Владимир Путин, пытается предугадать Sobesednik.ru
»
На "своих" и "чужих" будут делить по отношению к "делу Серебренникова"?
17:06, 29 Августа 2017
Обозреватель Sobesednik.ru — о разнообразных реакциях российского общества на обвинения против Кирилла Серебренникова
»