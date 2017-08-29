Именем тети Вали против Шепелева. Как Малахов унаследовал "Прямой эфир"

Борис Корчевников официально передал микрофон ведущего «Прямого эфира» Андрею Малахову. Но это мало что изменит...

Это был сплошной театр. У Малахова и Корчевникова разве что нимб над головой не светился. Они, оказывается, не были конкурентами и не перекупали друг у друга гостей, а являются чуть ли не сиамскими близнецами – самыми человечными из людей и свято верующими, вместе исповедуются у самого Патриарха Кирилла. Они ничтоже сумняшеся объявляют себя преемниками традиций Валентины Леонтьевой! Будто никто никогда не видел содом с гоморрой, творящийся у Малахова с Корчевниковым в студиях, будто не служат их ток-шоу синонимами всего самого пошлого и желтого, что есть на ТВ.

Наши ежедневные стервятники, налетающие на чужое горе, поздравляли друг друга с тем, что – не поверите ушам – своими программами «делают людей счастливыми» и «исправляют чужие судьбы». Они даже врагов выбирают синхронно. Отец Жанны Фриске признался, что считает «Андрюшу и Борю» родными, потому что они одни поняли, что «на его стороне правда» и «что этот человек врет, будто дает видеться с внуком». «Этот человек» – оставшийся на «Первом» Дмитрий Шепелев, фаворит Никоновой, и ясно, что так иносказательно Малахов хотел уколоть их обоих.

Так из вечных противников Малахов и Корчевников в одночасье превратились в закадычных друзей, нахваливающих друг друга, как в басне о петухе и кукушке. Правда, дифирамбы они пели по приказу начальства. Так что в золотой фонд, о чем ведущие вслух мечтают, их программы вряд ли войдут. Потому что не от всей души. Потому что они – не тетя Валя.