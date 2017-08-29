Финал "Игры престолов" побил рекорд, собрав 16,5 млн просмотров

Последняя серия седьмого сезона сериала «Игра престолов» побила рекорд по просмотрам в США.

Как сообщает издание Variety, вышедшая в понедельник, 28 августа, финальная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд, собрав 16,5 млн просмотров в США.

Отмечается, что первую трансляцию эпизода в США посмотрели 12,1 млн зрителей, а после повтора серии число посмотревших увеличилось до 16,5 млн человек.

Прошлый рекорд установила серия «Игры престолов», которая вышла две недели назад: она собрала у экранов 12,1 млн зрителей при первой трансляции.

Кроме того, отмечается, что финал шестого сезона в день премьеры смог собрать лишь 8,9 млн просмотров.