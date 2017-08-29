Экстремизм не наказуем? Как скандал с "Матильдой" докатился до главы МВД

Адвокат Алексея Учителя попросил главу МВД помочь в борьбе с противниками «Матильды». Sobesednik.ru узнал подробности.

Адвокат режиссера Алексея Учителя направил главе МВД Владимиру Колокольцеву жалобу на его же подчиненных, «более полугода игнорирующих системные проявления противоправной деятельности, имеющей очевидные признаки преступлений экстремистской направленности», как говорится в письме.

Иными словами, несмотря на поступавшие и продолжающие поступать открытые угрозы как режиссеру Учителю лично, так и еще множеству людей, так или иначе связанных с киноиндустрией, правоохранители не предприняли практически ничего.

Адвокат напоминает, что еще в феврале обращался в Главное управление МВД РФ по противодействию экстремизму по поводу угроз православной организации «Христианское государство – Святая Русь» (ХГ-СР) и ее главы Александра Калинина жечь кинотеатры (в связи с грядущим показом фильма «Матильда» данные граждане также угрожали физическими расправами всем, причастным к показу). Требовал проверки и возбуждения уголовного дела, однако, отмечает Добрынин, «никаких мер по привлечению их к ответственности [ХГ-СР и Калинина] не принято и не принимается.

В марте по заявлению Добрынина прокуратура провела проверку деятельности ХГ-СР, обнаружила признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия) и постановила направить материалы в Главное следственное управление для решения вопроса о заведении уголовного дела. Однако, сообщает адвокат, ответ о решении ГСУ им до сих пор не получен. Хотя прошло уже полгода. «Что и не удивительно, если принять во внимание выявившуюся изощренную бюрократическую волокиту, что подменила, если не убила вовсе, живую, реальную работу по борьбе с опасными преступлениями», – констатирует Добрынин. И добавляет, что без прямого вмешательства главы МВД дело, вероятно, невозможно сдвинуть с мертвой точки.

Противники "Матильды" действую безнаказанно, считает адвокат Фото: Global Look Press

В письме Константин Добрынин также приводит ссылку на интервью Александра Калинина, где тот, явно гордясь полной безнаказанностью, заявляет, что в скором времени за решеткой окажется сам режиссер Алексей Учитель: «Любое ваше заявление в полицию, прокуратуру или органы правопорядка будет расценено как желание заработать на прокате фильма "Матильда", порочащего Святых и провоцирующего к гражданской войне. За любое ваше положительное указание на фильм "Матильда" нашими Братьями будут предприняты радикальнейшие методы борьбы», – недвусмысленно заявляет там Калинин.

«Он не отказывается от радикальной позиции. Напротив, прямо заявляет: "Я уже сказал – фильма не будет. А что будет – вы сами увидите"», – подчеркивает Константин Добрынин.

По мнению адвоката, именно благодаря этой безнаказанности стало возможным «молитвенное стояние» против «Матильды» в московских Кадашах и ряде российских городов, которое, по сути, было несанкционированным митингом. Если не считать нескольких задержаний одиночных пикетчиков в регионах, для организатора акции – движения «Сорок Сороков» – она также не имела никаких последствий.

Адвокат просит лично Колокольцева привлечь к уголовной ответственности организацию ХГ-СР вместе с ее руководителем, проверить «Сорок Сороков» и привлечь к ответственности организаторов «стояния».