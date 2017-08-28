"Не изменять самому себе". Как жил и играл Михаил Пуговкин

Дочь Михаила Пуговкина рассказала Sobesednik.ru о непростом жизненном пути великого артиста.

Простоватое лицо короля комедии Михаила Пуговкина полюбилось миллионам зрителей. Он снялся почти в 100 картинах, среди которых «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Но какими бы пафосными словами ни описывались достижения актера, только самые близкие знали, сколько ему довелось испытать.

Он смог мужественно пережить период своей невостребованности, преодолеть слабость перед горячительными напитками и достойно принять старость. Sobesednik.ru вместе с дочерью актера Еленой Прибрежецкой и друзьями вспомнили Михаила Пуговкина.

С дочерью Фото: из личного архива

Почему не соглашался играть священника?

Михаил Иванович с детства любил шутить и быть в центре внимания. Буквально все село Рамешки Ярославской области, где он родился, собиралось посмотреть на его представления. Каждый ему прочил карьеру актера. Однако многие недоумевали: мол, разве с таким лицом берут в артисты? Оказалось, что берут, и еще как.

– Однажды шли с Михаилом Ивановичем по набережной, вдруг появилась толпа 20-летних парней, – вспоминает режиссер Василий Панин. – Причем он был прилично одет: хорошие часы, золотая цепь. Они набросились на него и стали его чуть ли не раздевать. Я не мог тогда вмешаться, потому что их было около 30 человек. Когда они его узнали, Пуговкин очень интеллигентно ответил: «Я что, должен был вам сразу признаться, что киноартист?!» Они тогда сразу же извинились, всё ему вернули: «Михал Иваныч, мы же вас любим».

– Конечно, несоответствие внутренних и внешних данных его мучило, – рассказывает народная артистка России Светлана Аманова. – Ведь, несмотря на свою простоватую внешность, он был очень эрудированным, начитанным и интеллигентным.

Своим неисчерпаемым талантом Пуговкин сумел доказать, что внешность – не главное. Этот талант разглядел в нем Леонид Гайдай.

– Когда он решил снимать Пуговкина в роли Якина в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», комиссия «Мосфильма» отказывалась утверждать его кандидатуру, – делится воспоминаниями друг актера Геннадий Сорокоумов. – Якобы он мог сыграть прораба, колхозника, но никак не режиссера, так как слишком простоватое лицо. И когда у Михаила Ивановича шутливо спрашивали, где интеллект, актер отвечал, что всегда его носит с собой.

А вот по поводу отца Федора в комедии Гайдая «12 стульев» Пуговкин долго сомневался, играть ему или нет, поскольку был верующим. Он даже советовался с матерью. И она ему сказала: «Если Бога не трогаешь, тогда играй». Когда перед съемками актер надел рясу и крест, то у него похолодела спина.

– Меня поразила удивительная светлость его лика, когда я его впервые увидел, – рассказывает протоиерей Артемий Владимиров, духовник Михаила Пуговкина. – Меня потряс его рассказ о том, что, когда его маменьки уже не было, он жил по ее заветам: не изменяй самому себе и будь таким, каким тебя воспитали. Он пронес это через всю жизнь.

«Александра Николаевна его безумно любила»

Однажды цыганка нагадала Пуговкину три брака. Безусловно, он это даже не принял во внимание, потому что был верующим. Но когда все сбылось, то вспомнил об этом дне.

Первой женой артиста была актриса Надежда Надеждина. У пары родилась дочь Елена. Через 12 лет они разошлись: супруга уехала в Омск, где стала ведущей актрисой в ту пору престижного драматического театра.

Пуговкин влюбился в Надеждину с первого взгляда Фото: из личного архива

– У отца были серьезные проблемы с алкоголем, плюс к этому он очень ревновал мою маму, – рассказывает дочь кинозвезды 70-летняя Елена Прибрежецкая. – Отец больше киноактер, а мама – драматическая театральная актриса, поэтому они постоянно были в разъездах, а это семью не скрепляет. Да к тому же своего жилья у них не было, мыкались по съемным углам. В какой-то момент она не выдержала и подала на развод. Сначала родители вовсе не общались, но со временем стали изредка созваниваться.

В 2011 году не стало первой супруги Пуговкина – Надежды.

– Маме было 87 лет, – продолжает Елена Михайловна. – Она слегла после инфаркта и инсульта, никак не могла свыкнуться с мыслью, что больше не может выходить на сцену – ее покидали силы.

Второй женой актера стала певица Александра Лукьянченко (она ушла из жизни в 1991 году. – Авт.), с которой он прожил 32 года. Артисты познакомились в поезде, тогда певица была замужем за другим мужчиной и у нее было двое взрослых детей.

Марк Бернес удивлялся: как такой «колхозник» смог вскружить голову светской львице?! Как сам Пуговкин признавался, именно Александра спасла его от алкогольной зависимости.

С Александрой Лукьянченко , второй женой, актер прожил счастливо 32 года Фото: из личного архива

– У них были прекрасные отношения. Александра Николаевна безумно любила отца, посвятила ему свою жизнь, – признается дочь актера. – Низкий ей поклон за это! Почти все свои главные роли папа сыграл благодаря ей, она отучила его от выпивки. Именно во втором браке, мне кажется, он понял, что такое настоящее счастье. Знаете, папа никак не мог смириться с ее уходом, он впал в депрессию. Я пыталась его поддержать, приходила к нему, готовила, убирала. Как только прошло 40 дней после смерти Александры Николаевны, он сказал, что поедет на съемки в Ялту, обещал вернуться, но остался в Крыму. Он хотел сбежать от переживаний: видимо, в Москве ему все напоминало о ней. В Крыму папа купил дом.

«Эта дама стала спаивать отца»

Третьей супругой стала администратор «Союзконцерта» Ирина Лаврова. Пуговкин называл ее своим спасательным кругом. Однако единственная дочь актера – другого мнения.

– Она вцепилась в него мертвой хваткой! – возмущается женщина. – Чтобы отец женился на ней, постоянно подливала ему выпивку. Она понимала, что у отца к тому времени были слава, деньги и неплохое состояние. Через шесть лет они вернулись в Москву, продав недвижимость в Ялте. Столичное правительство подарило папе квартиру на Тверской и земельный участок в элитном районе Подмосковья на берегу реки Истры. Со временем Ирина продала квартиру в центре Москвы и купила две квартиры в Сокольниках, площадью 150 и 70 квадратных метров.

С Ириной Лавровой Пуговкин прожил 17 лет Фото: из личного архива

Несмотря на все перипетии, которые происходили в личной жизни артиста, он всегда был верен своей профессии. И ждал, когда последуют новые предложения, но...

– В последние годы Пуговкину уже не предлагали роли, – говорит друг актера Геннадий Сорокоумов. – Его начали подводить ноги. Не очень тактичные режиссеры так и говорили, что у него уже ножки не ходят. На что он очень обижался. В последнее время он не общался с журналистами, объясняя это тем, что его выкинули из кинематографа.

Действительно, злосчастные 90-е стали для кинематографа эрой безвременья, когда практически ничего не снималось. Тоска по работе буквально погружала в депрессию кумира миллионов. «Меня выкинули из кино. Теперь такие, как я, оказывается, не нужны. Если я кончился для всех как артист, тогда кончился и как человек», – говорил Пуговкин.

Свой последний, 85-й юбилей праздновал дома. Плохо себя чувствовал и не хотел, чтобы его видели немощным.

– Михаил Иванович уже лежал в постели, – продолжает Сорокоумов. – Было видно, что он уходит из жизни. Я прочитал ему два стихотворения, которые написал для него. Он поднял большой палец, так как не мог уже говорить.

У актера обострился сахарный диабет. Несмотря на то, что ему было плохо, родные надеялись на лучшее.

– У него были проблемы с сосудами головного мозга, – вспоминает знакомый артиста Артем Михайлов. – За несколько дней до смерти ему было очень плохо, но скорая все-таки сумела его спасти – поставили укол. Родные не хотели, чтобы его отвозили в больницу.

– Отец исхудал, осунулся, почти не вставал с кровати, – говорит дочь Пуговкина. – Его надо было определить в больницу, может, врачи смогли бы продлить ему жизнь, но меня никто не послушал. Она (третья супруга актера. – Авт.) говорит, что он умер от сахарного диабета, но это не так. Его не стало из-за того, что эта дама постоянно спаивала отца. Для меня и моего сына двери квартиры папы были закрыты. Мне удалось поговорить с папой за два дня до смерти, он тогда с трудом выговаривал слова, смог лишь прошептать: «Доченька, я люблю тебя!» Потом он пригласил к себе священника и исповедался...