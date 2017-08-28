Культура и ТВ
Источник: Коммерсантъ
10:42, 28 Августа 2017 Версия для печати

"Бабушка лёгкого поведения" не спасла киносезон от провала

Четыре российских фильма окупились в кинотеатрах с начала 2017 года.

Как пишет «Коммерсантъ», прибыль получили картины «Притяжение», «Гуляй, Вася», «Невеста» и «Бабушка лёгкого поведения». При этом последний фильм продюсера Марюса Вайсберга с сопродюсером Александром Реввой в главной роли стал единственной лентой, которая окупилась этим летом.

«Лето считается сезоном блокбастеров: в это время традиционно выходят в основном голливудские картины, а российские продюсеры стараются выбирать другие месяцы, чтобы избежать конкуренции», — отмечает газета, напоминая, что фильм считается окупившимся в кинотеатрах, если сборы хотя бы вдвое превышают бюджет.

По данным издания, кассовые сборы в России и СНГ с 1 июня по 20 августа составили 11,2 миллиарда рублей. Из них отечественное кино собрало 399 миллионов рублей. С начала нынешнего года сборы достигли 38,3 миллиарда рублей, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Тем не менее на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский заявил о провале киносезона: «Почему рост доли российских фильмов находится в противоречии с содержанием? Какой смысл снимать фильмы, которые никто не видит? У нас провальный сезон. Вышел фильм "Холодное танго", плохо прошёл. Или "Большой" — прокатался неплохо, но мог бы собрать больше».

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