Панин начал борьбу с политиком из-за агитационного ролика

Актёр Алексей Панин сообщил, что курский политик не заплатил ему за агитационный ролик.

25 августа скандально известный актёр Алексей Панин рассказал в своём Instagram о том, что представители кандидата в депутаты Курского городского собрания от «Единой России» Вячеслава Емельянова предложили ему записать ролик в поддержку политика. Панин призвал жителей района Волокно голосовать за Емельянова, однако денег за свою работу не получил.

Как признался Панин, сейчас он жалеет, что не послушал «умных людей», которые советовали ему не лезть в политику. Актёр призвал курян не голосовать за Емельянова, поскольку тот может обмануть их так же, как обманул его.

26 августа Алексей Панин снова обратился к своим читателям в Instagram. По словам артиста, к нему стали приходить письма от жителей Курска, жалующихся на Вячеслава Емельянова, который пытается прийти к власти якобы нечестными методами.

«Я надеюсь, что смогу открыть глаза людям на то, что их считают стадом. Я чувствую свою вину тоже!» — написал Панин.

«Открытая Россия» сообщает, что гендиректор компании «Трансмет» Вячеслав Емельянов значится в списках участников праймериз партии «Единая Россия» для последующего выдвижения в депутаты Курского городского собрания шестого созыва по единому избирательному округу.