Пугачёву пригласили в Пенсионный фонд за деньгами для детей

Пенсионный фонд России предложил народной артистке СССР Алле Пугачёвой оформить материнский капитал.

«Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд Российской Федерации оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь фонда Маргарита Нагога.

По её словам, певица может направить средства материнского капитала на любые направления, определённые законом, например на образовательные услуги частного детского сада.

Напомним, с сентября 2013 года Алла Пугачёва и Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.

Как ранее написал портал «Дни.ру», на свадьбе своего внука Пугачёва пожаловалась на небольшие доходы. «Пенсия у меня маленькая, но год ещё протяну», — заявила она. Между тем, как сообщает портал, состояние Примадонны оценивается в 100 миллионов долларов. При этом её пенсия действительно не поражает воображение: по подсчётам журналистов, певица получает около 17 тысяч рублей с доплатой за звание народной артистки и выплатами как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.