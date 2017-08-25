Планы на выходные: Терминатор, "Ночь кино" и выставки 25–27 августа

В кино выходит обновленная версия второй части "Терминатора" — "Терминатор — 2. Судный день" в 3D

Sobesednik.ru собрал самые увлекательные, интересные и вкусные события, которые пройдут в Москве с 25 по 27 августа.

Пятница, 25 августа

Вечер пятницы можно провести на выставках: в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском, 10 откроется выставка художницы и психолога Натальи Александер «7 шагов назад». В основу выставки легла одноименная книга Александер, в которой она размышляет о переломных моментах в жизни человека. Каждый часть выставки — своеобразная глава из книги, в которой главная героиня становится обезличенным предметом быта. В каждой ситуации рассматривается важный, но не решенный для героини вопрос. На открытие необходимо зарегистрироваться.

В 19:00 в центре дизайна Artplay откроется выставка выпускников Британской высшей школы дизайна. На выставке будут представлены работы дизайнеров и художников, окончивших программу дополнительного образования «180°» по направлениям коммуникационного дизайна, моды и искусства.

В Московской школе кино, на территории Винзавода и в ночном клубе Rodnya пройдет фестиваль Synthposium. Мероприятие начнется еще в четверг, 24 августа, и продлится до воскресенья, 27 августа. В программе — лекции американских музыкантов и британских писателей, воркшопы, перфомансы и арт-выставки. Кроме того, для гостей фестиваля выступят более ста российских и зарубежных музыкантов.

Суббота, 26 августа

В «Сокольниках» в 11 утра начнется семейный праздник для тех, кто заботится или хочет заботиться об экологии. На фестивале «ЭкоФест» гости смогут встретиться с известными натуралистами и путешественниками, узнать о технологиях, которые помогают сберегать ресурсы в квартире, и покататься на электровелосипедах, скутерах и гидроциклах. Организаторы также обещают развлекательную программу для детей. Фестиваль продлится до 27 августа.

Если вопросы экологии вас не очень интересуют, можно отправиться на выставку крафтового пива Craft Depot Fest на дизайн-заводе «Флакон». Гостей ждут 260 сортов крафтового пива, уличная еда и музыка. Примечательно, что гость платит только за вход — дегустация представленных на фестивале напитков бесплатна.

На дизайн-заводе "Флакон" пройдет фестиваль крафтового пива. Фото: Дуглас Клиффорд / Global Look Press

В субботу в столице начнется акция «Ночь в кино». Участие в акции примут не только кинотеатры, но и парки, музеи и культурные площадки. В «Музее Москвы» посетителям покажут фильм «Летят журавли», в «Музеоне» зрители смогут ощутить себя персонажами фильма «АССА», а в саду Баумана пройдет фестиваль мультфильмов. Кроме того, в столичных кинотеатрах пройдут предпремьерные показы картин: в «Пионере» покажут победившую на «Кинотавре» «Аритмию», в «Формуле кино. Горизонт» — «Про любовь. Только для взрослых», а в кинотеатре «Космос» зрители смогут увидеть картину «Гоголь. Начало».

Воскресенье, 27 августа

В 11:00 на парковке у центра дизайна Artplay пройдет маркет вегетарианской еды «ВегМарт». Гости фестиваля смогут не только попробовать вегетарианскую еду, но и поучаствовать в «Битве фалафелей», выбрав самый вкусный обжаренный шарик из перетертого нута.

В парке «Сокольники» пройдет «Тайский фестиваль», гости которого смогут попробовать тайскую еду и напитки, приготовленные поварами из резиденции таиландского посла, а также купить сувениры. Начало в 12:00.

Вечер воскресенья вновь предлагаем провести в кино: если вы не поклонник фестивалей и российских фильмов, советуем посмотреть обновленную версию второй части «Терминатора» — «Терминатор — 2. Судный день». Фильм Джеймса Кэмерона 1991 года адаптирован для показа в 3D.