Леонид Броневой: Нас с мамой после ареста отца отправили в ссылку на пять лет

Sobesednik.ru поговорил с Леонидом Броневым о том, как он зарабатывал на жизнь пекарем и секретарем-машинистом.

«17 мгновений весны» – военная драма, которую до сих пор регулярно показывают по ТВ. Сериал сделал актеров, сыгравших в нем, героями нашего времени. Леонид Броневой – один из главных персонажей ленты. Все помнят крылатую фразу его героя Генриха Мюллера: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Однако слава пришла к артисту не так быстро, как хотелось. Лишь к сорока годам Леонид Сергеевич смог забыть, что такое голод.

Леонид Броневой родился в Киеве. Мама Броневого Белла Львовна была экономистом, отец Соломон Иосифович работал в народном комиссариате внутренних дел. По словам самого артиста, его отец допрашивал людей, отбирал у них имущество. Однако служба Соломона Иосифовича была недолгой, вскоре его самого арестовали и отправили в лагерь. Семью Броневых тут же записали во враги народа. Белла Львовна развелась с мужем и сменила отчество сыну на Сергеевич.

– До сих пор не понимаю, как 8-летний мальчишка мог являться чьим-то врагом, – тяжко вздыхает в разговоре с Sobesednik.ru Леонид Сергеевич. – Нас с мамой после ареста отца отправили в ссылку на пять лет в Кировскую область. В 1941 году вернулись домой и началась война: голод был, питались мы одним хлебом. Маме выдавали 400 граммов в день, мне – 200. Это был такой ужасный хлеб, мокрый, палец в него воткни – след останется. Повезло, что нас хорошо приняли соседи – узбеки, казахи, киргизы, таджики. Нашу семью, например, эвакуировали в Узбекистан. Если бы не они, сколько бы еще погибло на этой войне. Сейчас мы их называем гастарбайтерами, они работать приезжают, а мы их не можем должным образом принять.

C Борисом Ельциным Фото: Global Look Press

Леонид Сергеевич учился в узбекской школе, подрабатывал учеником пекаря, секретарем-машинистом. После школы молодой человек поступил в Ташкентский театрально-художественный институт. Параллельно учебе Броневой вел передачи на местном радио. Сам он говорил на русском, лишь однажды пришлось объявлять программу на узбекском, когда его коллега опоздал. Артист до сих пор помнит первую фразу, которую тогда сказал: «Говорит Ташкент. Передаем последние новости». Тогда ему начислили 12 рублей премии за спасение эфира. Также народный артист СССР занимался переводом стихов, подрабатывал в кукольном театре.

После окончания театрального института вернулся в Россию, по распределению попал в Челябинскую область, в Магнитогорский драмтеатр им. Пушкина, затем служил в Оренбургском областном театре им. Горького. Артист работал в разных театрах по всей стране. Лишь в Воронежском театре драмы Броневой задержался на самый долгий срок – три года. Он играл здесь Ленина, Сталина.

– В театре зарабатывал 60 рублей, этого хватало на десять дней. А остальные двадцать – надо было либо занимать, либо воровать. Я подрабатывал. Вел драматические и хоровые кружки. На всем этом зарабатывал 30 рублей. Так и жили.

В начале 60-х годов супруга Леонида Сергеевича Валентина, с которой они прожили почти десять лет, скончалась от рака, оставив мужу 4-летнюю дочь, названную в честь мамы. Вместе с маленьким ребенком артист перебрался в Москву, где жил в доме тестя и тещи.

В спектакле «День опричника» Фото: Global Look Press

– Целый год я был без работы, – признается народный артист СССР. – Прослушивания в театрах заканчивались неудачей. Чтобы как-то прокормить себя и дочь, играл на улице в домино. Там нельзя было уходить сразу после выигрыша. Иногда приходилось сидеть целый день, зато мог принести домой рубль. На это можно было купить кефир, хлеб и даже кусочек колбасы. Через год такой жизни я попал в Театр на Малой Бронной. Два раза им показывался, до этого в Маяковского пытался попасть, но не смог. Здесь я задержался на целых двадцать шесть лет. И все равно, хоть и нашел работу, нормальные деньги стал получать только после того, как присвоили звание народного артиста СССР. Зарплата поднялась до 350 рублей – это были огромные деньги.

Броневой долгое время посвящал себя лишь работе и воспитанию единственного ребенка. Он не женился, пока Валентина не закончила университет, чтобы не травмировать дочь. Позже Леонид Сергеевич встретил свою судьбу. С любимой женой Викторией Валентиновной народный артист СССР живет вот уже 50 лет.