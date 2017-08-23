Сериал "Восхождение на Олимп": в лучших традициях братьев Вайнеров

На «Первом канале» решили рассказать о 10 днях перед Олимпиадой-80 в 8-серийном телесериале «Восхождение на Олимп».

По словам создателей, сериал снимали в жанре советского приключенческого детектива.

– Мы надеемся воскресить старый добрый советский детектив с его неповторимой атмосферой, уникальной стилистикой, запоминающимися персонажами, – говорит продюсер телесериала Денис Фролов. – Наша картина пропитана духом лучших произведений и экранизаций братьев Вайнеров, у которых миллионы поклонников. И если они дадут хорошую оценку «Восхождению на Олимп», это будет настоящим знаком качества.

В центре сюжета – похищение из Музея изобразительных искусств редкой картины, которую сам Леонид Брежнев должен вручить немецким спортсменам на открытии Олимпиады. К поиску привлечены лучшие сыщики с Петровки. На оперативную работу у них есть только десять дней.

– Эта ситуация вымышленная, такого в 1980-е годы и быть не могло, – признается режиссер телесериала Сергей Щербин. – Но два-три эпизода в сериале основаны все-таки на реальных событиях. Например, история со вдовой Липатова, у которой накануне Олимпиады похитили уникальную коллекцию бриллиантов.

Съемки проекта проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Тбилиси. Во время поиска фактуры кинематографисты пришли к выводу, что Москву 1980-х годов снять в Москве невозможно, настолько изменилась столица. Поэтому было принято решение основные эпизоды снимать в Питере, выдавая его за Москву.

– Старались, чтобы все выглядело правдоподобно, – рассказывает режиссер. – Мы снимали, как говорят кинематографисты, на 360 градусов, то есть во всех направлениях. Поэтому важна была каждая деталь на расстоянии в километр от камеры. Люди в одежде той эпохи, трамваи тех лет. Кстати, трамваи в 1980-х в Ленинграде и в Москве были разные, помните?! В Москве – квадратные, а в Северной столице – кругленькие. Так вот, мы нашли в Питере московский трамвай. Даже светофор тех лет мы нашли в музее. И современные стеклопакеты на окнах декорировали. Правда, спутниковые тарелки пришлось «убирать» с помощью компьютерной графики, мы же не могли хозяев квартир просить их отвинчивать. Это я к тому, чтобы вы понимали, как кропотливо работали. Для съемок нам пришлось перекрывать чуть ли не полгорода.

И хотя в телесериале не будут показаны сами Олимпийские игры, все же атмосферу перед Олимпиадой создатели решили передать как можно точнее. Специально для этого добились разрешения от Олимпийского комитета на использование символики: кольца, знаменитый мишка.

– Члены нашей съемочной группы целыми днями изучали разного рода материалы тех лет: документальные видеохроники, бумажные архивы, документы из Музея криминалистики, – говорит Сергей Щербин.

На главные роли в сериале режиссер пригласил малоизвестных актеров: Влада Резника, Юрия Батурина, Марию Капустинскую, Зазу Чантурию и других. По словам режиссера, при выборе актеров он вовсе не обращал внимания на их медийность: «Главное – подходит артист на ту или иную роль или нет».

– Команда у нас сложилась дружная, атмосфера в коллективе была комфортная, – говорит режиссер. – Думаю, по фильму это будет заметно. Даже в Грузии, где по сюжету происходят события в двух сериях, несмотря на какие-то политические противостояния наших стран, никакой враждебности мы не почувствовали. Нас встречали тепло, с радостью, с чачей и прочими грузинскими угощениями.

«Восхождение на Олимп»

«Первый канал», понедельник – четверг, 21:35.