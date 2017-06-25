Марина Могилевская: Свою героиню в "Плюс любовь" я постаралась очеловечить

Марина Могилевская долго не снималась, а роль в сериале "Плюс Любовь" стала для нее знаковой

После рождения дочери Марина Могилевская долго не снималась, а роль в сериале «Плюс Любовь» стала для нее знаковой.

– Марина, странно видеть вас в роли такой злой мамаши…

– Да, ее можно назвать отрицательной. В сценарии изначально эта мамаша была прописана этаким вселенским злом. Но я постаралась это «зло» очеловечить и найти причины такого поведения. Честно скажу: свою героиню люблю, несмотря ни на что. Она ведь потом приходит к пониманию того, что такое любовь. Огромное количество причин объясняют ее озлобленность: одна поднимала дочь, обманута мужем, жизнь ей преподносила такие сюрпризы, в силу которых она перестала верить людям. Мне как актрисе, которая чаще играла положительных героинь, очень интересно было сыграть такую роль.

– Это же первые ваши съемки после рождения дочери?

– Да-да. В Минск, где мы снимались, я и поехала с дочкой. С ней с удовольствием вспоминаем это время. Чудесный город, огромное количество парков, вкусная еда. И дочь меня теперь спрашивает: «Когда же у тебя там еще раз будут съемки?!» Был приятный рабочий процесс, хорошая актерская команда и режиссер – Лёша Карелин, который точно знал, чего он хочет.

– Марина, помню, раньше снимали больше на Украине…

– Было такое. Сейчас я отказываюсь от таких предложений. В силу многих причин, думаю, вы знаете, каких… Когда я не понимаю ситуацию до конца, то предпочитаю не рисковать. Работаю там, где спокойно.

– Где еще вас увидим?

– У меня сейчас больше театральный период. С Андреем Ильиным выпустили спектакль «Когда не хочется уходить» по пьесе Виктора Мережко. С Володей Стержаковым мы играем спектакль «Па-де-де». Есть и кинопробы. Жду интересных предложений в кино. Сейчас, к моей радости, я в том положении, когда могу играть только то, что мне интересно.

– Многие актрисы жалуются, что сложно пережить возрастной рубеж. Вот в этом сериале вы – мама достаточно взрослой дочери…

– Ой, я пережила этот рубеж. Случилось. У меня дочь маленькая, родила поздно. Но в жизни чувствую себя молодой. Скажем так: молодой мамой. Когда мне предлагают роли возрастные, отношусь философски. Да бабушкой я могла бы уже быть! Конечно, стареть не хочется. Иногда смотрю на молодых красивых актрис и понимаю: место надо уступить. Но и для меня пока ролей хватает.

«Плюс Любовь». «Россия 1», понедельник – четверг, 21:00.