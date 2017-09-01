Альберт Филозов нашел последнее пристанище в доме бывшей жены

25 июня – день рождения Альберта Филозова. Близкие артиста рассказали о его жизненном пути, прервавшемся год назад.

11 апреля год назад на 79-м году жизни скончался от рака народный артист РФ Альберт Филозов, звезда фильмов «Вам и не снилось...», «Мэри Поппинс, до свидания», «Тегеран-43». Он хотел провести последние дни с третьей женой, но та не приняла его домой. Артиста увезли умирать к бывшей жене и сыну, которых он когда-то оставил ради новой любви. восстановили хронику событий последних дней Альберта Леонидовича.

Альберт Филозов всегда хотел умереть на сцене. И в дни, когда ему было очень плохо, он просил не отменять спектакли в его родном театре «Школа современной пьесы». Однако силы его заметно покидали. Он попросил директора театра Анну Гроголь, чтобы та отвезла его в больницу. После обследования врачи назначили ему курс химиотерапии и сказали через две недели явиться на прием.

Однако это была скорее медицинская формальность: у актера выявили последнюю стадию рака, операция была невозможна,метастазы пошли по всему организму. Сам артист понимал, что ему оставались считаные дни. На прием он не пришел и вообще отказывался выполнять рекомендации врачей, которые могли бы ему продлить жизнь. Однажды Филозов признался, что очень устал от жизни. У него не было сил жить.

– Возможно, он не хотел обременять и расстраивать своих дочек и жену, о которых всегда с трепетом заботился, – рассказывала в одном из интервью Анна Гроголь. – Альберт Леонидович все чувствовал и понимал. Было ясно, что раз лечение бесполезно, то нет смысла оставаться в больнице.

Любимая и обожаемая им третья супруга Наталья Стоцкая не смогла забрать мужа в таком состоянии, якобы у нее не хватало сил, чтобы обеспечить должную заботу о нем. Чужая душа, как говорится, потемки. Сама Наталья в одном из интервью заявила, что таким было желание самого Филозова и нет смысла это обсуждать. Тогда он решил уйти к бывшей жене Алле и 49-летнему сыну Андрею. Она выделила Филозову комнату в своей квартире.

Несмотря на то, что дом артиста был в другом месте, но именно у бывшей жены он нашел последнее пристанище, где ему было по-домашнему спокойно. Наверное, у народного артиста было чувство вины за то, что он ушел от второй супруги, с которой прожил 20 лет. Известно, что она была на него обижена и практически с ним не общалась. Андрей первое время сторонился отца, но потом все-таки принял его выбор.

Альберт Леонидович познакомился с Натальей в 1987 году на Киевской киностудии, где она была помощником режиссера. Женщина буквально ходила за ним по пятам и наконец завоевала сердце артиста. Он поступил как настоящий мужчина, оставив квартиру бывшей супруге с сыном, а сам с новой избранницей поселился в гримерке театра. И уже после рождения дочерей получил собственное жилье.

– Альберт обожал своих дочерей и жену, – рассказывает народный артист РФ, лучший друг Филозова Василий Бочкарев. – Нельзя сказать, что Наташа не стала за ним ухаживать потому, что его не любила. Не надо никого осуждать. Алик в какой-то период времени любил свою бывшую жену Аллу, с которой у него были самые счастливые моменты. В другой отрезок времени – жену Наташу. И то, что его дети – две дочки и сын – от разных браков объединились, чтобы провести последние дни рядом с отцом, это я называю Божьим провидением.

В последние минуты рядом с Альбертом Леонидовичем были сиделка, его сын Андрей и Анна Гроголь, которые не отходили от него ни на минуту. Его навещали дочери... Филозов надиктовывал сыну книгу о своей жизни, которую очень хотел выпустить.