Культура и ТВ
Источник: Интерфакс
17:24, 25 Июня 2017 Версия для печати

28 июня театры РФ устроят акцию в поддержку "Седьмой студии"

28 июня несколько российских театров устроят акцию в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».

Член координационной группы Ассоциации театральных критиков Андрей Пронин сообщил «Интерфаксу», что 28 июня со сцен нескольких театров будут произнесены слова в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».

«Трудно сказать, кто первый предложил эту идею, но её поддержали очень многие, в том числе очень уважаемые театральные деятели. (...) Я полагаю, люди найдут свои слова, так что никакого вменённого текста тут нет», — рассказал Пронин.

Худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков заявил, что в акции 28 июня примут участие театры со всей России.

Напомним, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин и экс-главбух организации Нина Масляева задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на культурные проекты.

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