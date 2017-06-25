28 июня театры РФ устроят акцию в поддержку "Седьмой студии"

28 июня несколько российских театров устроят акцию в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».

Член координационной группы Ассоциации театральных критиков Андрей Пронин сообщил «Интерфаксу», что 28 июня со сцен нескольких театров будут произнесены слова в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».

«Трудно сказать, кто первый предложил эту идею, но её поддержали очень многие, в том числе очень уважаемые театральные деятели. (...) Я полагаю, люди найдут свои слова, так что никакого вменённого текста тут нет», — рассказал Пронин.

Худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков заявил, что в акции 28 июня примут участие театры со всей России.

Напомним, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин и экс-главбух организации Нина Масляева задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на культурные проекты.