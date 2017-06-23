Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №23-2017
20:04, 23 Июня 2017 Версия для печати

В новом сезоне на НТВ: одни помучаются, другие станцуют

НТВ
100-летию Великой Октябрьской революции посвящается сериал по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам»
Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Два главных проекта, которые планирует на осень НТВ, – второй сезон шоу «Ты супер!» и сериал «Хождение по мукам».

Телеканал уже объявил кастинг участников «Ты супер! Танцы». По аналогии с вокальным проектом НТВ будет делать танцевальный и приглашает показаться тем детям из детдомов, опекунских семей и школ-интернатов, которые обладают незаурядными танцевальными и хореографическими способностями. Рулит шоу по-прежнему Вадим Такменев, только состав жюри изменится соответственно новому профилю.

100-летию Великой Октябрьской революции посвящается сериал по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам». Всю трилогию режиссер Константин Худяков и сценарист Елена Райская уместили в 12 серий. Кое-чем пришлось пожертвовать, но истории главных героев, попавших в жернова кровавых событий, остались нетронутыми. Сестер Дашу и Катю Булавиных сыграют Анна Чиповская и Юлия Снигирь. (И как она все успевает? В прошлом номере Sobesednik.ru мы сообщали о том, что осенью эта актриса появится на канале «Россия 1» в образе Салтычихи.) Очень интересной обещает стать работа Антона Шагина – он сыграет мрачного поэта-пророка Бессонова. В «главном проекте НТВ» (так его оценил генпродюсер канала Тимур Вайнштейн) снялись и другие звезды: Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Евгений Стычкин, Алексей Колган.

Появление новой версии «Хождений» режиссер объясняет тем, что две другие, советские экранизации безнадежно устарели.

– Они не то чтобы неудачны, но не считываются сегодняшним зрителем, – уверен Худяков. И убеждает, что не просто «пересказал» Толстого, но и додумал судьбы главных героев. – Революция и Гражданская война так ударили по людям, что перед всеми без исключения встал вопрос, как встроиться в эту новую жизнь. О поиске решения мы и рассказываем. Толстой оставляет финал открытым, но мы, основываясь на собственных знаниях и опыте, можем достроить картину будущего. История нам четко говорит, чем могла закончиться жизнь бывшего разночинца Телегина, который сначала стал белым офицером, потом красным... А если кто и доживет до 1941 года, вряд ли уцелеет после него…

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Сабурова Ольга

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