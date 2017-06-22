ТЭФИ перенесли из-за негласного протеста против "Первого канала"

Вручение телевизионной премии ТЭФИ перенесли с 27 июня на 3 октября из-за «аномальных перекосов» в шорт-листе.

«Коммерсантъ» пишет, что по итогам первого этапа голосования жюри больше всего номинаций получили «ТВ Центр», «Культура» и НТВ, тогда как программы «Первого канала» почти обошли вниманием.

«Было жёсткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное – творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов», – пояснил ситуацию собеседник газеты.

На переносе ТЭФИ настояли крупнейшие телевизионные холдинги, которых поддержал председатель совета учредителей премии Михаил Швыдкой. По данным издания, «Первый канал» и ВГТРК пришли к обоюдному согласию касательно обнуления результатов первого голосования.

Между тем в пресс-службе «Первого канала» сказали, что телеканал не имеет отношения к переносу ТЭФИ: «Нас устраивают любые сроки и любые результаты. Организационные вопросы – прерогатива комитета индустриальных телепремий».

Представитель оргкомитета ТЭФИ Майя Кобахидзе заявила, что перенос церемонии связан с некорректным голосованием некоторые членов жюри: «Многие ошибочно выбирали одну программу вместо трёх или просто нажимали не ту кнопку, после чего стали обращаться к Михаилу Ефимовичу [Швыдкому] с просьбой дать им переголосовать. Но система не позволяет это сделать отдельным членам жюри».