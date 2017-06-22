Культура и ТВ
Источник: Facebook Кирилла Серебренникова
10:54, 22 Июня 2017 Версия для печати

Серебренников просит зрителей убедить СК в реальности спектаклей

Режиссер попросил зрителей подтвердить факт постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского арестовали по делу о крупном мошенничестве.

Следственный комитет заподозрил его в причастности к хищениям бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова. Следователи полагают, что спектакль был фикцией, а все рецензии на данную постановку сочли подделкой.

В своем Facebook Серебренников обратился за помощью к зрителям. Худрук «Гоголь-центра» попросил тех, кто видел спектакли, поставленные в рамках проекта «Платформа», подтвердить, что они действительно были сыграны.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. Сто афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни», — написал Серебренников в соцсети.

Он уточнил, что спектакль «Сон в летнюю ночь» был сыгран более 15 раз. Также постановка была поставлена в парижском театре Шайо и на фестивале «Балтийский дом».

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