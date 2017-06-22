Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №23-2017
15:06, 22 Июня 2017 Версия для печати

Режиссеры "Мажора" отказались снимать новый сезон в Киеве

Мажор
Лидером ушедшего ТВ-сезона (осень прошлого – весна нынешнего года) стал сериал "Мажор 2"
Фото: YouTube

Новый сезон сериала «Мажор», ставшего лидером ушедшего ТВ-сезона в России, решили не снимать в Киеве.

Лидером ушедшего ТВ-сезона (осень прошлого – весна нынешнего года) стал сериал «Мажор 2». Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, занимающейся подсчетом телерейтингов.

«Мажор» в эфире «Первого канала» уже третий год. Как удалось узнать Sobesednik.ru, в августе начнутся съемки третьего сезона. На этот раз они пройдут в Санкт-Петербурге. От съемок в Киеве, где снимались прошлые сезоны, отказались. Продюсеры объяснили нашему изданию: «Вы сами понимаете, почему». «Мажор» – первый российский сериал, который купила знаменитая американская кинокомпания Netflix, и теперь героя Павла Прилучного – лейтенанта Соколовского – узнают и в других странах.

Кстати:

Кроме «Мажора 2», в число самых популярных сериалов попали: «София», «Тайны следствия», «Екатерина. Взлет», «Челночницы», «Капитанша» (телеканал «Россия 1»), «Шакал», «А у нас во дворе...», «Мурка», «По законам военного времени» («Первый канал»).

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Перанов Олег

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