Культура и ТВ
Источник: Парламентская газета
17:53, 22 Июня 2017 Версия для печати

Михалков отметил рост интереса к кино после санкций против РФ

Режиссёр Никита Михалков рассказал о вреде и пользе санкций против РФ накануне открытия ММКФ.

Режиссёр и президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков сказал журналистам, что в советское время на ММКФ приезжало огромное количество людей. Однако из-за антироссийских санкций фестиваль стал зоной, куда боятся приезжать некоторые иностранные режиссёры.

«С другой стороны, санкции в определённом смысле открыли шлюз для возрождения экономики, сельского хозяйства и так далее, когда приходится опираться на себя, то же и здесь. Тусовочный привкус ушёл немного в сторону и возник интерес к кино», – цитирует Михалкова «Парламентская газета».

В рамках 39-го ММКФ покажут 13 фильмов из России, Дании, Германии, Австрии, Финляндии, Южной Кореи и других стран. Кинофестиваль продлится до 29 июня.

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