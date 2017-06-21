Константин Соловьев: Играть с женой в "Майоре Соколове" было сложно

Исполнители главных ролей в новом сериале «Майор Соколов. Игра без правил» поделились впечатлениями от съемок.

На НТВ – премьера нового сезона сериала «Майор Соколов. Игра без правил».

Отдел УСБ во главе с Владом Соколовым продолжает борьбу с преступностью и коррупцией в органах.

– В новом сезоне мой герой становится более романтичным и мягким, – рассказал Sobesednik.ru исполнитель главной роли Константин Соловьев. – У него появляется любимая женщина. Переживания были не только у моего героя, но и у меня, ведь ее играла моя жена (актриса Анастасия Ларина), которая исполнила роль подозреваемой в деле, что ведет мой герой. Я никак не мог отделаться от мысли, что это все-таки моя супруга. Включался в образ Соколова, а в голове спрашивал себя: «Не слишком ли грубо с ней обращаюсь?» Признаюсь, это было очень сложно. В какой-то момент я посмотрел на Настю и понял: она боится, я все-таки перегнул.

Александр Ершов, который сыграл роль полицейского Наумова, говорит, что сам боялся за себя:

– Во время съемок драк старался не лезть под руку моему коллеге. Он парень мощный. В конце первого сезона мой герой перестает быть начальником Соколова. Теперь он под ним. Но это не мешает им вместе работать.

«Майор Соколов...» НТВ, понедельник – четверг, 19:40.