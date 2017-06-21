Алексей Учитель: Автор книги "Ложь Матильды" тоже не видел фильм

Появление пула «отрицателей Матильды» и превращение борьбы с лентой в бизнес Sobesednik.ru обсудил с Алексеем Учителем.

Вслед за Натальей Поклонской — и, наверное, даже благодаря ей — вокруг «Матильды» Алексей Учителя начинают водить хороводы разного рода и сорта эксперты. Вышла книжка Петра Мультатули (автор книг и статей), в которой он, говорят, разоблачает «художественные вымыслы» в невышедшем еще фильме. СМИ сообщили, что издание содержит упоминание, будто оно подготовлено по просьбе Поклонской, однако сама депутат причастность к изданию книги поспешила опровергнуть.

Sobesednik.ru спросил режиссера Алексея Учителя, что он об этом думает:

— Алексей Ефимович, однако, тренд просматривается. На волне, которую подняла Наталья Поклонская, уже греют руки. Продвигают свой бизнес?

— Да, я слышал, что в какой-то церкви, кажется, в Екатеринбурге раздают какую-то «обличительную» книжку. Кажется, 50 экземпляров уже раздали. Ее автор — один из так называемых «экспертов» Поклонской, который прочитал сценарий, а фильма не видел. Я допускаю, что на свете много сумасшедших, но зачем я буду это комментировать? Все это никакого отношения ни к фильму, ни к Матильде Кшесинской не имеет. Писать о том, что не видели, — что это, если не мусор?

— А сейчас, когда уже и президент сказал, что не надо вмешиваться, Наталья Поклонская смирится и сдаст свои редуты? Или это бесполезно?

— Это, конечно, надо у нее спросить, но я думаю, что нет, не сдаст. Ей же никто ничего не запретил, да и не надо запрещать — пусть говорит. Меня волнует только то, чтобы она не пользовалась государственным креслом и не писала во все подряд инстанции непонятно что. А как человек она может высказывать все что угодно.

— У вас же с ней была короткая встреча...

— Да-да, и я предложил ей посмотреть фильм и тогда уже говорить то, что она думает, высказывать свои оценки, пусть и отрицательные. Но пусть она делает это осознанно, зная, что там на экране. Но она отказалась. И по-прежнему предпочитает говорить, не видя фильма. Я не знаю, что это такое.

— Но ваше общение было нормальным, корректным?

— Да, в общем-то нормальным, но просто чувствуется фанатизм, который не пробиваем ничем: «Я никогда не буду смотреть». Но если не будешь смотреть, то как можно обвинять? Все было бы не так странно и напряженно, если бы не депутатское кресло, которым она активно пользуется в борьбе с тем, что не соответствует ее личному мнению, и не более того.

— Но Поклонская ссылается на письма трудящихся...

— Письма трудящихся — это все тоже довольно большая «липа», и количество писем сильно преувеличено. Я уверен, что фильм выйдет и все будет в порядке, ну а отрицательные мнения — ну что же... дискуссия пусть будет, это нормально, но только после того, как фильм посмотрят.