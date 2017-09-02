Учёные вычислили максимальную продолжительность жизни человека

Нидерландские учёные назвали средний предельный возраст человека.

Как сообщается на сайте Тилбургского университета, специалисты исследовали данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, которые умерли в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет.

В итоге учёные пришли к выводу, что в среднем максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, а у женщин — 115,7 года.

Между тем известно о людях, которые вышли за рамки нормы. Так, например, француженка Жанна Кальман прожила 122 года. На сегодня старейшим человеком считается 117-летняя Вайолет Браун из Ямайки.

Нидерландские учёные также выяснили, что за последние 30 лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась. Предел продолжительности жизни достигнут, считают исследователи.

РИА «Новости» пишет, что шведские учёные назвали четыре основных фактора, влияющих на продолжительность жизни: регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и сбалансированная диета.