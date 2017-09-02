Красота
08:34, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Учёные вычислили максимальную продолжительность жизни человека

Нидерландские учёные назвали средний предельный возраст человека.

Как сообщается на сайте Тилбургского университета, специалисты исследовали данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, которые умерли в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет.

В итоге учёные пришли к выводу, что в среднем максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, а у женщин — 115,7 года.

Между тем известно о людях, которые вышли за рамки нормы. Так, например, француженка Жанна Кальман прожила 122 года. На сегодня старейшим человеком считается 117-летняя Вайолет Браун из Ямайки.

Нидерландские учёные также выяснили, что за последние 30 лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась. Предел продолжительности жизни достигнут, считают исследователи.

РИА «Новости» пишет, что шведские учёные назвали четыре основных фактора, влияющих на продолжительность жизни: регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и сбалансированная диета.

читайте также:Улыбки на фотографиях и правильные инициалы повышают шансы на долголетие
Семь самых удивительных факторов, обеспечивающих долголетие
Ученые из США назвали 7 самых удивительных вещей, которые помогают людям жить дольше »

читайте также:Долголетие
Секреты долголетия
С развитием современной медицины секреты долголетия открылись врачам-диетологам »

Также по теме
Наука
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Кто, если не бакланы. Фантастические животные атакуют "Зенит-Арену"
00:01, 02 Сентября 2017
Стадион, сменивший ряд названий – «Зенит Арена», «Крестовский», «Санкт-Петербург», – теперь окрестили «Баклан-ареной»
»
Троцкий, Рихтер и клоны "Голоса". Каким будет новый телесезон
20:07, 01 Сентября 2017
1 сентября на телеканалах страны стартует новый сезон. Sobesednik.ru узнал, чем удивят телезрителей на этот раз
»
Почему новые банки теснят прежних лидеров на рынке ипотеки
18:25, 01 Сентября 2017
Почему банки активизировались на ипотечном направлении и кому сегодня дают жилищный кредит с максимальной вероятностью
»