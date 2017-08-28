Как скорректировать прикус без ущерба красоте улыбки?

Неправильный зубной прикус встречается у многих людей. Он может быть врождённым – обусловленным наследственностью, или приобретённым – полученным в процессе жизни вследствие травм, перенесённых болезней или операций стоматологического характера. Не зависимо от причины возникновения искривления прикуса, его нужно устранять, для чего обычно используются зубные брекеты.

Невидимые брекет системы

Многие достаточно неохотно идут к стоматологу для того, чтобы установить брекет систему для исправления неправильного прикуса. Всё потому, что брекеты металлического цвета контрастируют на фоне белой зубной эмали и бросаются в глаза. Чтобы не пришлось сдерживать себя и срывать улыбку на протяжении всего периода исправления прикуса, имеет смысл установить так называемые прозрачные брекеты. Брекеты такого типа сделаны из материалов, цвет которых совпадет с цветом зубов, поэтому они не бросаются в глаза. Такие брекеты вообще практически незаметны. Прозрачные системы исправления прикуса могут устанавливаться взрослым и детям практически любых возрастов и подбираются индивидуально для каждого пациента. Перед установкой врач ортодонт производит полное обследование ротовой полости на предмет здоровья зубов и дёсен, а также, при необходимости, назначает лечение больных элементов зубного ряда.

Выбор места установки брекетов

Брекет системы бывают разными: из разных материалов, с различной периодичностью регулировки, разного цвета и дизайна. Эффективность работы брекет системы зависит не только от правильного выбора модели, но и от умения найти хорошую стоматологическую клинику для установки и наблюдения на протяжении всего периода коррекции прикуса. Практика показывает, что лучше ставить брекеты, которые не требуют частой регулировки, которую должен производить только врач. Посещение стоматолога раз в несколько месяцев не так обременительно, чем каждые 3-4 недели. Поэтому современные пациенты всё чаще отдают предпочтение установке саморегулирующихся (безлигатурных) брекет систем, цена которых выше, но они доставляют меньше хлопот. К слову, такие брекет системы считаются не только самыми удобными, но и наиболее эффективными, поэтому именно их опытные стоматологи рекомендуют в качестве приоритетного варианта. Устанавливать такие системы лучше в хороших клиниках с положительной репутацией и позитивными отзывами пациентов о качестве услуг и внимательности врачей.