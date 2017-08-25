Красота
Источник: «Между нами, женщинами» №15-2017
21:07, 25 Августа 2017 Версия для печати

5 секретов массажа от японских гейш

Что же особенного делали японские гейши, чтобы привязать к себе мужчину и сделать его счастливым?
Что же особенного делали японские гейши, чтобы привязать к себе мужчину и сделать его счастливым?
Фото: Shutterstock

Sobesednik.ru решил рассказать своим читательницам о японском массаже, который сводит с ума мужчин более 5000 лет.

Доставить мужчине неземное удовольствие, причем совершенно бесплатно, мечтает каждая женщина. Так что же особенного делали японские гейши, чтобы привязать к себе мужчину и сделать его счастливым? В первую очередь – чувственный массаж.

1. Атмосфера

Включите умиротворяющую музыку, зажгите в комнате свечи и благовония, оденьтесь красиво и сексуально. Приступая к массажу, покажите своему партнеру, что вы искренне восхищаетесь и наслаждаетесь его компанией и его телом.

2. Не забывайте о ногах

Начните массаж с ног. Нанесите на руки ароматическое масло и нежно помассируйте ступни, особое внимание уделяя точкам в их середине. Не делайте сильных нажимов, эта фаза – расслабляющая, она дает мужчине возможность почувствовать вас ближе...

3. Используйте тело

Помассировав спину партнера, хорошенько разогрев его кожу, плесните чуть больше масла, разденьтесь и прижмитесь к нему своим телом. Теперь нежно потритесь грудью, подбородком, проведите по коже волосами. Не бойтесь испачкаться маслом, позже вы сможете принять душ вместе.

4. Игнорируйте гениталии

Постарайтесь как можно дольше не прикасаться к гениталиями партнера, доведя его до исступления. Ласкайте его живот, внутреннюю сторону бедер, но каждый раз оттягивайте главный момент.

5. Делайте только то, что вам хочется

Отдайтесь полностью своим чувствам и не думайте о том, как вы выглядите. Отпустите свою фантазию на волю, но не делайте того, что вам категорически не нравится, даже если партнер очень просит.

Три золотых правила настоящей соблазнительницы:

- Всегда улыбайся.

- Слушай мужчину внимательно, живо интересуйся его делами и мыслями.

- Никогда ничего не требуй, мужчина должен дарить подарки и радость, когда захочется ему, а не тебе.

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