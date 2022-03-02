Сеть «Ашан» рекомендует не закупаться впрок и частично вводит ограничения по продаже социально значимых товаров

Сеть «Ашан» рекомендовала в своих магазинах ограничить количество социально значимых товаров при продаже в одни руки, чтобы избежать ситуации искусственного дефицита. Об этом пишет «Прайм».

«Мы наблюдаем рост спроса на социально значимые товары, в том числе крупные закупки со стороны бизнеса. Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара»

, – заявили в компании. В компании заверили, что на сегодняшний день нет каких-либо проблем с запасами товаров первой необходимости.

Ранее крупные российские ритейлеры ограничили наценку на четыре категории товаров на уровне 5%. В списке хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощи из борщевого набора и сахар.