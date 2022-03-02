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В пятницу, в 18:07

Гендиректор лоукостера «Победа» покинул компанию, но заверил, что остается в России

Калмыкова 1 марта критиковали на заседании Совфеда из-за того, что он покинул страну в период начала «спецоперации» войск РФ в Украине

Фото: стоп-кадр YouTube «Media Family»

Андрей Калмыков

Генеральный директор лоукостера «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») Андрей Калмыков принял решение уйти из компании, о чем сообщил коллективу в официальном письме. 

«Я уверен, что за 7 лет команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов».

Причины ухода не разъясняются. В день начала «спецоперации» войск РФ в Украине в Сети расходились слухи, будто Калмыков покинул Россию вместе с семьёй, улетев в Швейцарию. 

На заседании Совфеда по экономической политике 1 марта Калмыкова раскритиковали за отсутствие на рабочем месте, хотя директор по правовым вопросам, представлявший Калмыкова, заверял, что руководитель ещё 22 февраля отправился во Франкфурт по уважительной причине – у него был отпуск.

«Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы»

, – заявил Калмыков.

Рубрика: Экономика

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