Гендиректор лоукостера «Победа» покинул компанию, но заверил, что остается в России

Генеральный директор лоукостера «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») Андрей Калмыков принял решение уйти из компании, о чем сообщил коллективу в официальном письме.

«Я уверен, что за 7 лет команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов».

Причины ухода не разъясняются. В день начала «спецоперации» войск РФ в Украине в Сети расходились слухи, будто Калмыков покинул Россию вместе с семьёй, улетев в Швейцарию.

На заседании Совфеда по экономической политике 1 марта Калмыкова раскритиковали за отсутствие на рабочем месте, хотя директор по правовым вопросам, представлявший Калмыкова, заверял, что руководитель ещё 22 февраля отправился во Франкфурт по уважительной причине – у него был отпуск.

«Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы»

, – заявил Калмыков.