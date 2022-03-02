Экспорт удобрений из России могут приостановить из-за саботажа иностранных транспортников

Министерство промышленности и торговли рекомендовало российским производителям удобрений приостановить отгрузку экспортного товара, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объёмы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах»

, – заявляют в ведомстве. В логистической отрасли сейчас есть проблемы из-за опасений экономических потерь из-за сотрудничества с российской стороной в связи с санкционными рисками.

Как пишет телеграм-канал «Рынки. Деньги. Власть.», Россия является одним из ключевых поставщиков удобрений в Европу: азотистых, фосфатных и калийных. Их доля составляет 20% от всего импорта в Европу.