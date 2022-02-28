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Вчера, в 23:38

Главный партнёр «Газпрома» в Европе спишет миллиард евро, потраченных на финансирование «Северного потока 2»

Германская Wintershall Dea останется в существующих СП с российским концерном, но не будет реализовывать новых проектов

Фото: Global Look Press

«Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование проекта «Северный поток 2» в размере около 1 млрд евро», – говорится в релизе германской компании главного партнёра «Газпрома» в Европе, сообщает «Интерфакс».

Wintershall Dea решила не заниматься какими-либо дополнительными проектами по добыче газа и нефти в России и прекратить планирование новых. Компания будет и дальше участвовать в существующих проектах по добыче природного газа на Южно-Русском месторождении (СП «Севернефтегазпром») и разработке ачимовских залежей Уренгойского НГКМ. «Проекты производят природный газ для энергоснабжения Европы», – отмечают в компании.

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