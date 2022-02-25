Сергей Алексашенко: «Санкции очень сильные, но есть некоторые возможности ухода от давления»

Известный экономист в своём блоге сегодня подробно разобрал все те санкции, которые обрушились на Россию в последние дни.

«Лидеры развитых стран хорошо понимают, что введённые санкции вряд ли изменят позицию российского лидера и не остановят войну, но они уверены в том, что введённые санкции нанесут сильнейший удар по российской экономике, подорвут промышленный потенциал и дестабилизируют финансовые рынки. Так ли это? – пишет экономист. – Если коротко, то санкции очень сильные, гораздо сильнее, чем те, что были введены в 2014 г., но называть их «ядерными» я бы не стал – некоторые заложенные в них возможности для ухода от санкционного давления видны сразу».

Алексашенко указывает, что нынешние санкции являются самыми сильными из всех, что использовали страны Запада, после санкций в отношении Ирана в 2010-м и Северной Кореи в 2013-м. Россия между тем является самой крупной экономикой и самой крупной по населению страной мира, против которой когда-либо вводились столь сильные санкции.