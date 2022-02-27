Путин со 2 марта запретил вывозить из России наличными более 10 тысяч долларов

Президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий со 2 марта вывозить из России иностранную валюту объёмом более 10 тысяч долларов (эквивалентным ему в день вывоза), сообщает ТАСС.

Эта норма была установлена с целью обеспечить финансовую стабильность страны в условиях международных санкций из-за действий российских войск на территории Украины.

Также сегодня ряд ретейлеров ограничили наценку на четыре категории товаров в размере 5%.