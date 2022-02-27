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Овощи для борща, сахар, хлеб, молоко: на что ретейлеры ограничили наценки

Сети гипермаркетов установят наценку на 4 категории товаров не более чем на 5%

Фото: Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ряд ретейлеров выступили с инициативой зафиксировать наценку на уровне 5% для четырёх категорий товаров: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из борщевого набора. 

Первыми с инициативой выступили «Ашан» (включая «Атак»), владельцы сетей «Магнит» и «Окей». Последние два ритейла вводят самоограничение с сегодняшнего дня, а «Ашан» введёт эту норму с 3 марта.

Упомянутые группы товаров будут сопровождаться ценникодержателями с маркером «Социальный товар».

Рубрика: Экономика

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