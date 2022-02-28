«А точно ли финансовые власти готовились к санкциям?»
Такой вопрос сегодня задают многие эксперты. И ответа, похоже, не находят. Между тем, каждый день приносит все новые и новые ограничения
Телеграм-канал МЭФ (Московский экономический форум) в последние дни постоянно ведёт анализ реакции российских властей на налагаемые на страну санкции. И мнение экспертов отнюдь не так радужно, как рапорты властей. «Собеседник» с разрешения телеграм-канала сделал небольшую подборку их аналитики.
О ценах
28.02.2022. По данным Росстата, в период с 12 по 18 февраля 2022го на продовольственные товары цены выросли на 0,39%. Годовой рост при такой динамике составит чуть более 20%.
Но это темпы роста до «спецоперации». Сейчас рост цен на продовольствие ускорится. И связано это будет с резкой девальвацией рубля. Подорожают импортные поставки для сельхозпроизводителей – семена, запчасти для иностранной техники, инкубационное яйцо, витамины, ветеринарные препараты и т.д.
Резко подорожает и прямой импорт продовольствия, которое невозможно вырастить в России – кофе, чай, цитрусовые, какао и т.п. Подорожает и пальмовое масло, которое теперь выступает эрзацем во многих продуктах.
В общем, продуктовая инфляция может зашкалить за 30%.
«Все, что происходит сегодня в экономике, напоминает растерянность после начала бомбардировки»
28.02.2022. Никак не можем согласиться, что начался перевод экономики на военно-мобилизационную траекторию, пока все, что видим, больше напоминает растерянность после начала экономической бомбардировки (хорошо, пусть специальной экономической операции Запада в России).
Центробанк снова показал, что работает, как автомат – не Калашникова, а просто механизм – однотипно, без какой-либо вариативности. Угроза поменьше – увеличение ставки поменьше, угроза побольше – рост ставки запредельный.
Но, как и в 2014-м, поднимая ставку процента, руководство ЦБ фактически подыгрывает противнику.
Что произойдёт с резервами ЦБ – ответа нет. Все эти годы власти молились на зарубежные облигации с нулевой доходностью и складывали их, аки те же санкции, в «пакет с пакетами». А теперь выяснилось, что этот пакет можно изъять. В чем мобилизация финансовых властей в ответ на это? Неизвестно. Более 10 лет эксперты говорили, что нужно остановить вывод резервов за рубеж, но голос разума не слушали.
Об элитах
28.02.2022. Между тем, сейчас как никогда важно сплочение общества. По любым опросам оно не готово к военному положению ради интересов Абрамовичей и прочих Фридманов. Чтобы сплотить население и поставить экономику на мобилизационные рельсы, нужно срочно развивать диверсификацию и продавать не сырьё, а переработанную продукцию, развивать производство комплектующих, электроники, гидравлики, двигателей. Все это можно сделать в кратчайшие сроки, если принять необходимые меры (а не как последние 8 лет). Нужно повышать доходы фермеров, не ограничивать экспорт сельхозпродукции, продовольственный рынок – это то, что может стать палочкой-выручалочкой для бюджета.
В головах элит должна укорениться простая мысль, что у нас есть все необходимое для развития даже в условиях экономической блокады.
О SWIFT
28.02.2022. SWIFT для России больше нет, это фактически следует из заявлений Набиуллиной на пресс-конференции. По её словам, российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) сможет заменить SWIFT, и российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.
Между тем, по оценкам экспертов Institute of International Finance (IIF), СПФС хотя и закроет потребности внутреннего платёжного трафика, но возможности для проведения международных операций будут резко ограничены. Как всё оно будет на деле — увидим.
Об импортозамещении: поживем – увидим
01.03.2022. Импортозамещение должно стать основой экономики РФ, сказал Михаил Мишустин. Вовлечённый в него бизнес получит дополнительные меры поддержки, планируется ещё больше уйти от сырьевой зависимости. Анонсировал премьер-министр и введение временного ограничения на выход иностранного бизнеса из российских активов.
В кабмине также создан оперативный штаб по противодействию санкциям. Возглавит его, опять же, Мишустин, а его замами станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
В принципе, понятно: чтобы срочно развивать диверсификацию и производить переработанную продукцию, нужно вносить изменения в бюджет уже 2022 года, отменять бюджетное правило, снижать стоимость энергоносителей внутри страны, снижать налоги для производства, выделять дешевые длинные кредиты для промышленности. В конце концов, поставить конкретные цели для отраслей.
Какие меры увидим на практике, покажет уже ближайшее время.