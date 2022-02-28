«А точно ли финансовые власти готовились к санкциям?»

Но это темпы роста до «спецоперации». Сейчас рост цен на продовольствие ускорится. И связано это будет с резкой девальвацией рубля. Подорожают импортные поставки для сельхозпроизводителей – семена, запчасти для иностранной техники, инкубационное яйцо, витамины, ветеринарные препараты и т.д.

Резко подорожает и прямой импорт продовольствия, которое невозможно вырастить в России – кофе, чай, цитрусовые, какао и т.п. Подорожает и пальмовое масло, которое теперь выступает эрзацем во многих продуктах.

В общем, продуктовая инфляция может зашкалить за 30%.