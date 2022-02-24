Набиуллина: ЦБ запретил банкам менять условия по выданным кредитам
Все средства на счетах доступны россиянам для распоряжения, заявляет глава Банка России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с разъяснением по экономической ситуации в стране в связи с повышением ключевой ставки до 20%.
Государственный экономист заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов, а кредитным организациям запретят менять условия по ранее выданным и фиксированным кредитам.
Набиуллина успокоила – все средства россиян на счетах будут доступны, а международные платёжные системы доступны внутри страны. Отключение от SWIFT, по её словам, будет компенсировано российской системой передачи финансовых средств.