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Набиуллина: ЦБ запретил банкам менять условия по выданным кредитам

Все средства на счетах доступны россиянам для распоряжения, заявляет глава Банка России

Фото: стоп-кадр

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с разъяснением по экономической ситуации в стране в связи с повышением ключевой ставки до 20%.

Государственный экономист заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов, а кредитным организациям запретят менять условия по ранее выданным и фиксированным кредитам.

Набиуллина успокоила – все средства россиян на счетах будут доступны, а международные платёжные системы доступны внутри страны. Отключение от SWIFT, по её словам, будет компенсировано российской системой передачи финансовых средств.

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