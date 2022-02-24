Глава «Росспецмаша»: Надеюсь, кризис побудит власти наконец взяться за экономику
Владимир Путин встретился с представителями крупного бизнеса, которые ожидаемо говорили о необходимости частных инвестиций и просили помощи. О том, сможет ли промышленность обойтись без западных технологий, – предприниматель Константин Бабкин
На совещании Владимира Путина с бизнесом меня не было: в основном там присутствовали члены РСПП. И глава союза Александр Шохин назвал все предложения бизнеса – что надо, чтобы выжить в санкции. Идею о том, что надо занимать у населения, как это потом трактовалось, он всё же не высказывал. Да это и непонятная идея: и у государства много денег, и у корпораций сегодня на депозитах скопились триллионы. Так что объективной нужды занимать у населения сегодня нет никакой. Речь вообще-то шла о том, что хотелось бы более интенсивных частных инвестиций в экономику.
Не стоит забывать, что Шохин представляет интересы сырьевых олигархов, которые одной ногой в России, другой – на Западе, и сейчас нагнетают, пугают… Поэтому, думаю, он просто транслирует какие-то эмоции этих олигархов. Основные тезисы – все будет трудно, жёстко… Ну, конечно, для Мордашова, который живёт за границей, наверное, придётся изменить образ жизни.
А для тех, кто работает в России, не вижу никакой необходимости занимать у населения. Ну, будут перебои с поставкой комплектующих. Но это, уверен, будут временные проблемы – их можно будет заместить своим производством или поставками из других стран. Насколько я понимаю, критической зависимости от зарубежных поставщиков в России все же нет.
Возьмём «Ростсельмаш» (Бабкин – президент ассоциации «Росспецмаш» и ООО «Новое Содружество», компания объединяет 20 предприятий, расположенных в России и других странах. Одним из ключевых активов является «Ростсельмаш» – Ред.). У нас есть много западных поставщиков оборудования, комплектующих. Конечно, санкции заставят нас искать новые контракты.
Второй момент. До 2014-го была огромная проблема с импортозамещением. Но кризис, связанный с присоединением Крыма, с Украиной побудил изменить политику. И то, что я сегодня вижу в сельхоз- и дорожном машиностроении доказывают: появились стимулы развивать производство. Конечно, они нерешительного, недостаточного характера… Но толчок был.
Думаю, нынешний – второй – толчок все-таки сработает в правильном направлении. И глава ЦБ Эльвира Набиуллина начнёт наконец снижать ключевую ставку, делать кредиты более доступными для граждан и для предприятий…
Очень надеюсь, что тот кризис, который сейчас неизбежно начнётся, заставит власти выбрать правильное направление, побудит их изменить экономическую политику. До сих пор эта политика, в том числе налоговая и действия ЦБ, были причинами отставания России в экономике. Думаю, сегодняшняя ситуация побудит власти наконец изменить подходы и вести экономическую политику более независимо.
Но потери, безусловно, будут. Причём с обеих сторон. Ведь это ударит и по нашим западным партнёрам: им придётся сокращать рабочие места. Впрочем, давайте все же дождёмся конкретики, которой наполнят санкции.