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ЕС сообщил, какие российские банки отключат от системы SWIFT

Финансовую систему РФ ждут серьезные трудности

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Фото: @Pixabay

Российские банки, попавшие под санкции, исключат из системы SWIFT. При необходимости такая же мера ждет и другие банки РФ, сообщил представитель кабмина ФРГ. Решение принято в связи со «специальной военной операцией», которая проводится в Украине по решению Владимира Путина. 

— Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Таким образом, эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность, - заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

США, ЕС, Британия и Канада сделали совместное заявление, согласно которому от SWIFT будут отключены некоторые российские банки.

«Коммерсантъ» приводит список российских банков, против которых ранее были введены санкции:

  • ЕС — Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Открытие» и «Россия»;
  • США — ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, МКБ;
  • Великобритания — ВТБ, Промсвязьбанк, «Россия», ИС-банк, ЧБРР и Генбанк;
  • Канада — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ.РФ, «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Также Евросоюз парализует активы Центробанка России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Активы ЦБ РФ составляют $643 млрд. ЕС готов продолжать «изоляцию России от международной финансовой системы», добавила она.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине,  целью которой называется «защита жителей Донбасса» и освобождение страны «от нацистов». Россия и Украина сообщают о взятых в плен военных. «Собеседник» ранее поговорил с другом одного из военнопленных.

Что будет, если Россию отключат от SWIFT? Разбор «Собеседника»
Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн
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