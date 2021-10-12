Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:35

Глава Минэкономики: Восстановление закончилось, темпы роста будут снижаться

Темпы роста российского ВВП будут снижаться за счет окончания периода восстановления после ковидного кризиса

Фото: Global Look Press

Потолком темпов роста экономики в этом году станет 4,2%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, эксперты ранее говорили о более высоких показателях, но, кажется, восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в стране завершилось и дальше рост ВВП будет исключительной органическим.

«В последние два месяца, мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию», — приводит его слова «Интерфакс».

Решетников также обратил внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, которое также не позволяет рассчитывать на рост экономики в ближайшие месяцы.

Далее, в 2022-2024 годах, Минэкономики прогнозирует рост валового внутреннего продукта в пределах 3% в год.

Рубрика: Экономика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 5 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 5 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 5 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 6 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Экономика 42 минуты назад

«Миллиардеры найдут способ уйти от налогов»: Силуанов объяснил отказ от прогрессивной шкалы

Лайфстайл 1 час назад

Коронавирусная жизнь. Как соседство с болезнью продолжает менять людей

Здоровье 3 часа назад

Заболеваемость продолжает расти, побив все рекорды. Снова тысяча умерших

Здоровье 22 часа назад

Врачи связали резкий рост нервных тиков у девочек-подростков с просмотром TikTok

Здоровье 23 часа назад

Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

Здоровье 1 день назад

Профессор Северинов: При тысяче смертей в России должны заболевать по 100 тысяч ежедневно

Здоровье 1 день назад

В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Здоровье 1 день назад

Pfizer просит разрешения на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Здоровье 1 день назад

Даже короткие беседы с психологами и наркологами помогают страдающим алкоголизмом

Здоровье 1 день назад

Верховая езда опасней гонок и горных лыж

Здоровье 2 дня назад

Филантроп Алешковский об антирекордах смертности: Врачи перестали переживать, что не могут спасти тех, кто не хочет спасаться

Здоровье 2 дня назад

Сдавшим ПЦР-тест теперь должны предоставить результат не позже чем через сутки

Здоровье 2 дня назад

В Москве повторную вакцинацию прошли лишь 5,5% от привитых горожан

Лайфстайл 3 дня назад

У двух ресторанов в Москве с сегодняшнего дня есть по две звезды Michelin

Здоровье 3 дня назад

Вакцинный коктейль: «Спутник Лайт» признали эффективным для ревакцинации аргентинцев

Лайфстайл 4 дня назад

Топ-5 подмосковных крепостей, на осмотр которых не жалко потратить выходные

Здоровье 4 дня назад

Россия побила все свои рекорды по заболеваемости и смертности от ковида

Лайфстайл 4 дня назад

Как перейти с бумажной трудовой книжки на электронную

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика