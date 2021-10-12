Глава Минэкономики: Восстановление закончилось, темпы роста будут снижаться

Потолком темпов роста экономики в этом году станет 4,2%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, эксперты ранее говорили о более высоких показателях, но, кажется, восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в стране завершилось и дальше рост ВВП будет исключительной органическим.

«В последние два месяца, мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию», — приводит его слова «Интерфакс».

Решетников также обратил внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, которое также не позволяет рассчитывать на рост экономики в ближайшие месяцы.

Далее, в 2022-2024 годах, Минэкономики прогнозирует рост валового внутреннего продукта в пределах 3% в год.