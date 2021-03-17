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Лекарства от давления помогут вылечить розацеа

Здоровье и дом - Дом и дачка
17:41, 17 марта 2021
Американские СМИ

Лекарства от давления помогут вылечить розацеа
Global Look Press
Global Look Press

Сосудорасширяющие средства могут использоваться для лечения розацеа, как показало исследование.

Розацеа – это распространенный хронический воспалительный дерматоз, с которым сталкивается приблизительно 11% всего населения планеты. Его симптомы разнообразны по уровню тяжести, но обычно розацеа сменяется периодами обострений и ремиссий. В ходе последнего исследования, опубликованного в Journal of the American Academy of Dermatology, ученые сообщили о том, что сосудорасширяющие средства против давления защищают и от розацеа.

В обычной клинической практике пациенты часто сталкиваются более чем с одним подтипом розацеа и многие жалуются на повышенную чувствительность кожи лица, включая такие симптомы, как жжение и зуд. Традиционно розацеа лечат разного рода компрессами и даже пиявками. Авторы исследования предположили, что антигипертензивные средства могут ухудшать течение этого кожного расстройства, но в итоге всё оказалось с точностью до наоборот.

В целом, исследователи выявили 680 пациентов с гипертонией, получавших сосудорасширяющие средства, у которых розацеа возникла в течение 5 лет после начала данной терапии. Использование сосудорасширяющих средств оказывало защитный эффект против розацеа в течение 5 лет, по сравнению с лекарствами из группы теодолитов. Постоянное применение этих сосудорасширяющих лекарств у пациентов с гипертонией может уменьшать степень повреждения периферических сосудов, а это снижает риск розацеа.

Теги: #Наука

Рубрика: Дом и дачка

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Global Look Press

Дом и дачка

Лекарства от давления помогут вылечить розацеа
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