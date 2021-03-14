Выбираем семена. Шаг четвертый. Как обманывают покупателей

Определились, какие сорта будем сажать? Теперь главное купить качественные семена. Известный садовод Андрей Туманов делится секретами того, какие уловки используют продавцы.

Где производят семена

– Где выращивают семена, которые нам продают?

– Сейчас семена в России практически не выращивают – все ушло сейчас, например, в Китай, некоторые другие страны. Китай понял, что это высокотехнологичный процесс, дающий наибольшую прибыль с квадратного метра. И поэтому решил развивать это направление, переманил специалистов, вложился. А у нас это все гробили, гробили…

В результате сейчас мы семена некоторых видов овощей закупаем из весьма экзотических стран. Так, оказывается, на Тасмании выращивается очень много семян капусты. Сажаете вы, допустим, капусту «Колобок» – такой старый милый сорт российский, а он может быть выращен на Тасмании. Потому что там всегда тепло, там все это растет быстро и они специализируются на этом выращивании.

А бОльшая часть семян сейчас идет из Китая. Кстати, это неплохие семена. Ну, если вы хотите по дешевке купить – вам продадут по дешевке плохое. Если вы хотите хорошее, вам продадут дорого, но очень хорошего качества, потому что там есть прекрасные специалисты и превосходные технологии.

Поэтому чаще всего, если вы купили плохие семена, выращенные в Китае, это не китайцы виноваты, а наши жадные перепродавцы, которые решили сэкономить. Но все равно рынок свой должен быть защищен. Завтра, допустим, если вдруг вам перекрыли семена – и мы остались без семян. И что тогда?

Рано или поздно, думаю, мы все-таки будем возрождать наше семеноводство. Тем более, я тут недавно накаркал: в свое время много критиковал госкомиссию по сортоиспытанию и как-то сказал – надо, мол, туда силовика поставить, чтобы он порядок навел. И вот знаете, кого поставили? Прокурора! Теперь госсорткомиссией руководит бывший прокурор.

Какие семена покупать: красивые или дешевые?

– Вы хотите сказать, что практически любая фирма, которая обозначена на пакетиках с семенами, это не производитель, а перекупщик?

– Я знаю много фирм, которые показывают свои посадки, посевы, но если вы возьмете калькулятор и посчитаете, сколько у них продается и сколько собирается с этих самых показушных посадок, у вас выйдут большие нестыковки.

Но возвращаемся к семенам. Итак, вы идете в магазин, видите пакетики. Одни красивые такие, другие черно-белые, из простенькой бумаги... Если вы богатый человек и вам не жалко потратиться, конечно, вы купите красивый пакет. Но будет ли это правильным?

Мы в свое время проводили инспекцию, сравнивая семена в красивых пакетиках и семена в бумажных пакетиках. Поверьте, разницы никакой.

Красивый пакетик еще не значит, что в нем лежат хорошие семена. И наоборот. Но при этом треть цены, которую вы платите, покупая семена в красивом пакетике, вы платите именно за сам пакет – типография, цветная печать, хорошая бумага… Цена семян в том, что вы заплатили – 1/3. Просто имейте это в виду.

Как проверить всхожесть семян

– Цена ценой, а как узнать – всхожие они или нет?

– Это во многом лотерея. Я, например, несколько раз покупал семена базилика разных видов именно в черно-белых пакетиках. Да еще они и просроченные были, лежали в уцененном отделе и стоили по 50 копеек! И стопроцентная всхожесть.

Но все же стоит обращать внимание на некоторые детали.

Естественно, лучше, если фирма будет известной. Потому что известная фирма, по крайней мере, может дорожить своей репутацией. А неизвестной что – ей абсолютно по барабану.

К тому же стоит проверить фирму в Интернете, поскольку много просто фейковых фирм, которые называются там условно «Семена фантастические», а начинаешь пробивать ее, допустим, адрес, и тебе выдает чуть не Красную площадь… В общем, что-то такое, что заставляет сомневаться.

Приведу один пример. Лет 20 назад мы ловили одну фирму уникальных семеноводов-мошенников. Они фасовали семена сорняков, собранных где-то в степях Калмыкии (там детишки им за копейки собирали эти семена, и они во все пакетики их фасовали: что бы ни было написано на пакетике, везде было одно и то же – сорняки). Но при этом на пакетиках были разрекламированы очень красивые сорта, оригинальные, очень интересные овощи… За некоторые могли бы и Нобелевскую премию дать. Например, многолетняя морковь, или, помню, вообще фантастика – гибрид перца и помидора!

Короче, семена эти пользовались дикой популярностью. А фирма называлась солидно – «Хабаровский НИИ семеноводства и селекции овощных растений им. Эдельштейна».Имя этого ученого-овощевода действительно очень известно в научном мире.

– И есть такой институт в Хабаровске?

– Так все дело в том, что нет! Это просто выдумка. То есть, вот все есть, кроме хабаровского института. По просьбам садоводов я пошел по инстанциям – прокуратуру, полицию… Я до министра внутренних дел доходил (тогда был господин Грызлов). Он мне лично пообещал: найдем и покараем. Не нашли и не покарали.

Что тогда делала милиция? Чтобы завести уголовное дело, они отправили в Хабаровск запрос – просим найти Хабаровский НИИ садоводства, на который жалуются. Там участковый идет по указанному адресу и отписывает – нет такого института. И мне отвечают: «Уголовное дело мы не можем завести, потому что нет такого института». Я говорю: «Так я же вам и сказал, что нет. Они жулики». А мне в ответ: «Так на кого ж мы будем уголовное дело-то заводить, если их нет?» «Так поймайте», – прошу я. А они: «Как же мы их поймаем, если их нет?» Разговор закончен, как в анекдоте, честное слово. Эти жулики лет 10 работали на нашем рынке, в открытую продавали семена несуществующих растений и их не поймали. Сейчас они, думаю, благоденствуют где-нибудь в Калифорнии.

Поэтому не доверяйте ничему, все перепроверяйте – телефоны, адреса, пароли, явки. Хуже не будет.