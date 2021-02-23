Малый агробизнес за последние пять лет в России вырос на 322%

За минувшие пять лет фермеры нарастили производство на 322%. Малые коммерческие агрокомпании увеличили свое присутствие на сельхозрынке до 14,3%, и даже пандемийный 2020 не сработал для них в ущерб — рост составил 4%. Такие итоги подводит отраслевой телеграм-канал «Агрономика».

Крупные и средние сельхозорганизации при этом выросли в производстве на 65% за последние пять лет.

Отмечается, что частные фермеры сейчас производят около трети от всего урожая зерна в России. И ежегодно посевные площади увеличиваются примерно на один гектар (сейчас в России под зерно задействовано 80 гектаров).

Прирост фермерского сегмента в сборе овощей за 2020 год тоже вырос — с 20,2% до 21,4%.