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Московских дачников будут штрафовать на 2-5 тысяч за борщевик на участке

Здоровье и дом - Дом и дачка
19:12, 27 июля 2020

Московских дачников будут штрафовать на 2-5 тысяч за борщевик на участке
Global Look Press
Global Look Press

В Кодекс города Москвы об административных нарушения внесена статья, наказывающая за сохранение борщевика на земельном участке. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте мэра столицы.

Борщевик может вызывать сильные ожоги у людей и его присутствие на огороде чревато потерей плодородных растений.

Владельцев участков, которые не успевают своевременно уничтожить вредоносное растение могут предупредить о применении санкций или же сразу оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, если речь об отдельном гражданине. Должностное лицо может получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, юридическое — от 50 до 700 тысяч.

Рубрика: Дом и дачка

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Global Look Press

Дом и дачка

Московских дачников будут штрафовать на 2-5 тысяч за борщевик на участке
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