Московских дачников будут штрафовать на 2-5 тысяч за борщевик на участке

В Кодекс города Москвы об административных нарушения внесена статья, наказывающая за сохранение борщевика на земельном участке. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте мэра столицы.

Борщевик может вызывать сильные ожоги у людей и его присутствие на огороде чревато потерей плодородных растений.

Владельцев участков, которые не успевают своевременно уничтожить вредоносное растение могут предупредить о применении санкций или же сразу оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, если речь об отдельном гражданине. Должностное лицо может получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, юридическое — от 50 до 700 тысяч.