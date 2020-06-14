В Коми и ЯНАО медведи гуляют по кладбищам и дачам

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14 июня, воскресенье

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[18:00]В Пензе задержали депутата за расклейку листовок против поправок в Конституцию
[17:13]На Алтае сгорела часовня, построенная в память о погибших альпинистах
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[14:53]Дискриминация татар, цыган и сирийцев: что обсудят на "Без границ фесте"
[13:54]В Ереване задержали участников митинга у здания Службы нацбезопасности
[13:14]Эксплуатация детского труда может вырасти на 0,7% из-за пандемии
[12:18]Банкам запретили брать комиссию за переводы между регионами
[11:04]COVID-19 за сутки в России: 8 835 – заболели, 5 409 – выздоровели, 119 – умерли
[10:45]Центр толерантности в Москве объяснил расистскую вакансию ошибкой субподрядчика
[09:53]Вакцина от ковида в США и "правые" протесты в Лондоне. Новости к утру 14 июня

13 июня, суббота

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[18:42]Милонов прокомментировал новые американские санкции против бизнесмена Пригожина
[18:16]Тренер фигуристки Евгении Медведевой станет вторым наставником чемпионки Японии
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[16:49]Девять человек погибли и не менее 112 пострадали при взрыве автоцистерны в Китае
[15:52]Причиной эвакуации 400 человек из московского ТЦ стала горевшая бумага
[15:38]Из-за ночной непогоды в Москве больше всего пострадали ВАО и СЗАО
[14:38]Семья погибшего при ДТП с Михаилом Ефремовым сочла запоздалыми извинения актера
[14:13]При крушении самолета Як-52 под Самарой погибли инструктор и 18-летний курсант
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[12:57]Во Флориде запустили ракету с 58 спутниками Starlink для стандарта 5G
[11:46]Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило 520 тысяч
[11:19]Центральный аппарат СК проверит дело о гибели ребенка в калининградском роддоме
[10:17]В Казани ввели режим ЧС после пожара на газохранилище, при котором погиб человек
[09:58]Шквалистый ветер в Москве и новый очаг COVID-19 в Пекине: главное к утру 13 июня

12 июня, пятница

[22:10]"Газпром" будет защищать Белгазпромбанк "всеми доступными правовыми средствами"
[21:39]Эксперты выясняют причины обрушения стены дома на Шлюзовой набережной в Москве
[20:57]У задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка изъяли $4,5 млн
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[15:13]Изданию "7х7" отменили штраф в 20 тысяч по иску за статьи на английском и коми
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В Коми и ЯНАО медведи гуляют по кладбищам и дачам

Здоровье и дом - Дом и дачка
20:20, 14 июня 2020

В Коми и ЯНАО медведи гуляют по кладбищам и дачам
Global Look Press
Global Look Press

В Ямало-Ненецком округе местные жители обнаружили, что медведи начали выходить из леса и гулять по кладбищу вблизи поселка городского типа Пангоды.

Глава поселка Игорь Ярош пояснил, что выходят из леса молодые особи. Взрослые медведи чаще избегают выхода за пределы своей фауны, передают «Известия». Ярош рекомендовал местным жителями избегать посещения кладбища без лишней необходимости.

Также прогулка медведя была запечатлена в Республике Коми. Там местный житель поделился в сети записью с видеофиксатора, на которой видно, как медведь пересекает дачную территорию под городом Ухта. Об этом писало агентство БНК.

ИА «Камчатка-Информ» ранее сообщало об убийстве 46-летнего рыбака медведем в Тигильском районе Петропавловска. Это первый случай конфликта между медведем и человеком на Камчатке в летний сезон. В прошлом году за лето было зафиксировано шесть таких инцидентов, в ходе которых четыре человека погибли.

В Карелии на территориях, где были замечены гуляющие медведи, службы ГО и ЧС начали выдавать местным жителям специальные горны для отпугивания диких животных, передает «Петрозаводск говорит».

Рубрика: Дом и дачка

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