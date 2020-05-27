Как правильно выбирать плитку

Для начала определите подходящий тип плитки, ее качество и необходимое количество исходя из размеров вашего помещения.

Какая плитка требуется

Выбрать плитку не так легко, как кажется. Некоторые полагают, что достаточно просто войти в шоу-рум и найти плитку подходящего цвета или с понравившимся рисунком. Прежде всего, вы должны понимать, как и где будет применяться плитка.

Во влажных помещениях (например, для ванной или кухни) потребуются глазурованные или водоупорные образцы, но никак не пористые. Для пола нужна плитка с большей прочностью на изгиб, чем для стен. Для обустройства столешниц подойдет противоударная и кислотостойкая плитка. Кроме того, глазурованная или глянцевая плитка хороша для стен, потому что ее легче мыть, тогда как для пола она не подойдет, т.к. при попадании на нее воды или влаги она очень скользкая.

Проверка качества

Также важно помнить о том, что цена не всегда является точным показателем качества плитки. Полезно узнать, соответствует ли предлагаемая плитка принятым стандартам и, следовательно, подойдет ли она для ваших целей. Только после этого можно начинать подбирать ее рисунок и цвет.

Определившись с этими параметрами, убедитесь, что вся приобретаемая вами плитка из одной партии, поскольку образцы, которые прошли обжиг в разное время, могут отличаться по внешнему виду.

Чтобы определить необходимое вам количество плитки, рассчитайте площадь поверхности, умножив ширину на длину, а затем добавьте еще 5 процентов на бой и обрезку. Затем округлите результат в большую сторону, чтобы у вас на руках было несколько плиток, если потребуется где-то ее заменить в будущем.

Выбор затирки

Заказывая плитку, также не забудьте грамотно подобрать раствор для затирки швов. На сегодняшний день существует огромный выбор затирки различных цветов, поэтому вам вовсе не обязательно довольствоваться стандартным белым раствором, из-за цвета которого вам вечно придется чистить швы. Выберите такой оттенок затирки, который выгодно подчеркнет или обыграет цвет плитки. Кроме того, рекомендуем приобрести затирочный раствор с антиплесневой/противогрибковой добавкой.