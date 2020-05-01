В Англии кот за год принес хозяйке 14 пар садовых перчаток

Домашний кот по кличке Элмо в английском городке Белпер нашел оригинальный способ, как показать хозяйке способность к охоте. За год ему удалось добыть для хозяйства 14 пар перчаток, которые он, очевидно, стащил с других участков.

Владелица четырехлапого питомца Викки Мэддокс поделилась с «Би-Би-Си» его незаурядными способностями. Она отмечает, что Элмо всякий раз, принося одну перчатку, следом возвращался за ее парой. Он бросает перчатки возле ног хозяйки и очень гордо смотрит на нее.

В Facebook Вики выложила фото коллекции трофеев Элмо и одна из соседок англичанки узнала среди добычи свои перчатки. Но она сразу сказала, что готова пожертвовать их для коллекции охотника.

Специалист по поведению кошек Труди Аткинсон пояснил, что тяга Элмо к добыванию перчаток могла бы оказаться сильнее, если бы хозяйка вознаграждала его за каждую принесенную пару. По словам Аткинсон, кошки нередко используют неживые предметы в качестве добычи, чтобы показать хозяевам свой охотничий навык.