Правила уважения дачных соседей друг к другу пропишут в Гражданском кодексе

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил в интервью «Российской газете», что продолжается общественное обсуждение поправок о соседских правах, которые будут прописаны в Гражданском кодексе. Речь идет о том, как юридически должны расцениваться взаимоотношения соседей на дачных участках.

По словам законотворца, в основу блока о вещных правах будет включен принцип разумного терпения. «Собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов», — говорит Крашенинников.

В пример депутат приводит правила обустройства колодцев, канализационных сооружений. В частности, запрещено углублять свой земельный участок настолько, чтобы грунт соседей терял опору.