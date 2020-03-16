Новая ГМО-клубника не будет терять во вкусе, набирая массу

Испанские ученые на фоне эпидемии коронавируса не прекращают изучать свойства садовой клубники, пишет портал «Агро XXI».

Группе ученых-биотехнологов из Университета Кордовы удалось обнаружить ген, который отвечает за процесс созревания ягоды: в какой именно момент роста плод начинает набирать вкус, аромат, текстуру, плотность и цвет.

Сейчас исследователи находятся в поисках конкретного маркера, который позволит подобрать вариант с наилучшими генетическими характеристиками, которые позволят сделать новый сорт клубники, отвечающий по всем характеристикам. Чтобы, будучи объемной по массе, она не уступала по вкусовым характеристиками.