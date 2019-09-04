Воздушные выключатели: особенности и параметры

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Не для всех цепей реально использовать обычные коммутационные агрегаты, по крайней мере, многократно. Например, в высоковольтных цепях контактные разъединители цепи могут буквально сгореть из-за появившейся дуги.

Поэтому вместо обычных выключателей в цепях с высоким напряжением используют особые устройства, в том числе воздушные выключатели.

Их отличительная особенность – наличие камеры, где дуга гасится. Аналогичный принцип используется в выключателях с вакуумной камерой, елегазовой, масляной камерой. В воздушных выключателях работу гашения на себя берет воздушный поток.

Преимущества работы воздушных выключателей

Несмотря на то, что в некоторых случаях оправдано использование высоковольтных выключателей других типов, область применения воздушных агрегатов довольно обширна.

Их, например, используют там, где важна скорость разъединения цепи. Их же используют в условиях низких температур, когда вакуумные модели с трудом держат герметичность, а елегазовые не функционируют нормально без соответствующего подогрева.

Однако стоит отметить, что эксплуатация воздушных выключателей невозможна без монтажа дополнительного компрессионного оборудования, ресиверов, пневмопроводов. Их установка предполагает регулярное обслуживание.

Типы воздушных выключателей

Выделяют несколько групп воздушных выключателей. Первая группа – электромеханические модели для сетевой группы от 6 кВ. Вторая – генераторная группа. Обе группы могут использоваться, как для оперативной коммутации, так и в случае аварийного отключения.

Третья группа – для цепей с энергоемкими потребителями, к которым, в том числе, относят плавильные печи. В четвертую группу особого назначения входят агрегаты для сверхвысоких напряжений (в т.ч. для ЛЭП), для цепей с ударными генераторами, для цепей с напряжением до 500 кВ и так далее.

Критерии выбора воздушных выключателей

Кроме очевидных критериев вроде производителя и ценовой категории, данное коммутационное оборудование может быть стационарным или мобильным (выкатным).

Выводы подключения также могут быть различными – вертикальными, с автоматическим подключением, подключением спереди или горизонтальными.

Один из определяющих параметров – отключающая способность (кА). Может варьироваться от 65 до 150 кА. Номинальный ток варьируется от 400 до 6300А. Наличие микропроцессорного расцепителя опционально.