В России снова снизились продажи бытовой химии

Россияне стали тратить меньше денег на бытовую химию. Снижение спроса на данную категорию товаров впервые было отмечено в 2016-2017 годах.

Как сообщает портал «Вести» со ссылкой на РБК и исследование компании Nielsen, за период с июня 2018-го по май 2019 года кондиционеров для белья было продано на 11,8 процента меньше; стирального порошка — на 6 процентов; средств для чистки ванной, мытья посуды и схожей продукции — на 3,8 процента.

Исследователи связывают эту ситуацию со снижением покупательского спроса и ростом популярности новых бытовых средств: например, некоторые покупатели переходят на жидкие гели и капсулы для стирки.