Масленица в ЭТНОМИРе

В восточнославянском мире праздник Масленицы являлся аналогом итальянского карнавала — он чествовал обновление природы и будущее плодородие. Главный атрибут — чучело Масленицы — символизировал умирающее и воскресающее божество. Позже, уже с адаптацией праздника к христианству, Масленица превратилась в проводы зимы, но не утратила свои составляющие: игры, состязания, обильное поедание блинов и сожжение чучела. Всё это — и не только — ждёт и гостей ЭТНОМИРа.

В народе каждый день Масленицы имел своё название: «встреча», «заигрыш», «лакомка», «разгуляй», «тёщины вечёрки», «золовкины посиделки» и «проводы». На праздновании Масленицы в ЭТНОМИРе так назвали семь тематических площадок, на каждой из которых гостей будут ждать особые развлечения. Первые три дня недели — встреча, заигрыш и лакомка — назывались Узкой Масленицей. Веселье уже начиналось, но и работать по хозяйству еще разрешалось. На Широкую Масленицу — дни с четверга по воскресенье — все работы прекращались. Снежные горки, катки, качели, само чучело и другие атрибуты готовились заранее.

На празднике гостей ждут настоящие масленичные игры и забавы: ворота, скалки, ручеёк, дударь, бег в мешках, перетягивание каната, сбор поленницы, тягание гирь и главный масленичный аттракцион — ледяной столб. В русских избах гости смогут послушать об исконных традициях проводов зимы на Руси. Выставка масленичных чучел народов мира расскажет о «близнецах» русской Масленицы: Мартиничка в Болгарии, Марена на Украине и Мажанна в Польше, Жилли в Бельгии, Снеговик Бодж в Швейцарии, Мясопуст в Чехии, Нубель в Германии и Холика в Индии.

Кроме того, гости увидят настоящий арт-объект — пятиметровое колесо «Коловрат», славянский символ солнца. Для исполнения самого заветного желания достаточно повязать на него ленточку и повернуть три раза. Хороводы, скоморохи, ряженые, масленичные представления и состязания, традиционные мастерские и экскурсии и конечно блины — вот далеко не полный список того, что ожидает гостей ЭТНОМИРа во вторые весенние выходные!

Разумеется, апогеем праздника станет сожжение огромной Масленицы, которое очистит мир от старого и призовёт плодородную весну. Может мы и не сеем, но обновиться нам всем точно не помешает.

ЭТНОМИР — крупнейший в России этнографический парк-музей. Он расположился на огромном пространстве в более чем 140 гектаров в Калужской области. Это уникальное место — модель мира в миниатюре: в так называемых этнодворах можно ознакомиться с бытом, кухней, архитектурой и традициями отдельно взятой культуры, но не только. Множество активностей — от творческих мастерских до национальных праздников — приглашают гостей к участию.

Вариантам времяпрепровождения в парке-музее, особенно во время тематических фестивалей, нет счета. Обойти всё пространство за день не стоит и пытаться. Поэтому на территории ЭТНОМИРа работают 11 этнических отелей, в которых можно с комфортом разместиться с семьёй или компанией, будь то русская изба, азиатская юрта, чум или индийский дворец. В таком культурно-образовательном центре, как ЭТНОМИР, даже сон и приём пищи превращаются в уникальный опыт, который гости увезут с собой.