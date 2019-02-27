Масленица в ЭТНОМИРе

В центре внимания
Рустам Корелин с плакатом на Красной площади
Миллиардер из скважины. С кем борется рабочий, уволенный после митинга на Красной площади
"Чудеса – одна из основных статей дохода". Исповедь бывшего семинариста
Майкл Калви: мошенник или жертва?

Новости дня

27 февраля, среда

[17:45]Классного руководителя не было на месте во время драки третьеклассниц в Москве
[17:25]Экс-главу управы Дорогомилово арестовали за особо крупное мошенничество
[17:14]Главу Минстроя Крыма задержали сотрудники ГИБДД на трассе под Ростовом
[16:20]Москвичей предупредили о магнитной буре 1 марта
[15:58]Кабмин Украины призвал законодательно ограничить гастроли артистов по РФ
[15:39]Чулпан Хаматова сообщила о завершении съемок сериала "Зулейха открывает глаза"
[15:38]Матвиенко заявила, что "больные сенаторы никому не нужны"
[15:15]В Нижнем Новогороде установили мемориальную табличку Немцову
[15:07]Трамп и Ким Чен Ын успели пожать руки перед 20-минутной встречей в Ханое
[14:49]Работника шведской компании задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ
[14:39]87-летний пенсионер провалился под лед во время рыбалки на Москве-реке
[13:49]Опубликовавшим фейковую новость СМИ дадут возможность удалить информацию
[13:48]Три группы из Украины отказались от "Евровидения" из-за концертов в РФ
[13:09]Третьеклассницы госпитализированы с сотрясением после массовой драки в Москве
[13:02]Хавбек "Локомотива" пообещал побриться налысо после гола в чемпионате РФ
[12:32]Матвиенко призвала сенаторов лично включиться в реализацию поручений Путина
[12:14]Трамп назвал Ким Чен Ына другом и напомнил ему о денуклеаризации
[11:53]Водитель Lada Kalina угрожал пистолетом инкассаторам в Гольяново
[11:49]Конгресс США опубликовал закон о санкциях, вводящих слежку за Путиным
[11:03]Экология волнует россиян так же, как и кризис морали в обществе
[10:59]В больницу Петербурга попал мальчик, избитый за "домогательства" к сестре
[10:41]Пакистан задержал летчика сбитого самолета ВВС Индии
[09:03]Средний долг российской семьи перед банками в 2018 году достиг ₽263 тысяч
[08:49]В ходе перестрелки при проведении КТО в Нальчике убит один злоумышленник
[08:37]Жительница дома в ЮЗАО нашла труп соседа, пожаловавшись на плохой запах
[08:13]ДиКаприо призвал поклонников выступить за освобождение косаток в Приморье
[07:53]В Кузбассе выясняют причины пожара, жертвами которого стали семь человек
[07:32]Облачность, гололедицу и -3 градуса пообещали москвичам 27 февраля

26 февраля, вторник

[19:22]Игру Россия – Финляндия на "Матч ТВ" посмотрели 2,65 миллиона человек
[17:58]Суд отправил экс-сотрудника ФСБ на 22 года в колонию за госизмену
[17:30]Горсовет Видного лишил Павла Грудинина депутатского мандата
[17:03]"Аэрофлот" повысит топливный сбор из-за подорожавшего керосина
[16:26]Мужчину зарезали во время конфликта в столичном суши-баре
[15:47]Двое военных получили сроки из-за гибели солдата под танковым огнем
[15:22]В Шереметьево осталась одна работающая полоса после ЧП с лайнером
[15:05]Искусственный интеллект лишил "Сбербанк" миллиардов рублей
[14:16]Хормейстер объяснил исполнение песни о бомбардировке США в Исаакии
[13:30]Песков объяснил, как его дочь попала на стажировку в Европарламент
[12:39]Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем
[12:08]Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД


фото: Rudolf / Arco Images / Global Look Press
Что такое бронхит и как с ним справиться
Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
Кадр из фильма "Казино Рояль"
От "бондианы" до "ДМБ": семь "мужских" картин ко Дню защитника Отечества
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной

Масленица в ЭТНОМИРе

Дом и дачка

В восточнославянском мире праздник Масленицы являлся аналогом итальянского карнавала — он чествовал обновление природы и будущее плодородие. Главный атрибут — чучело Масленицы — символизировал умирающее и воскресающее божество. Позже, уже с адаптацией праздника к христианству, Масленица превратилась в проводы зимы, но не утратила свои составляющие: игры, состязания, обильное поедание блинов и сожжение чучела. Всё это — и не только — ждёт и гостей ЭТНОМИРа.

В народе каждый день Масленицы имел своё название: «встреча», «заигрыш», «лакомка», «разгуляй», «тёщины вечёрки», «золовкины посиделки» и «проводы». На праздновании Масленицы в ЭТНОМИРе так назвали семь тематических площадок, на каждой из которых гостей будут ждать особые развлечения. Первые три дня недели — встреча, заигрыш и лакомка — назывались Узкой Масленицей. Веселье уже начиналось, но и работать по хозяйству еще разрешалось. На Широкую Масленицу — дни с четверга по воскресенье — все работы прекращались. Снежные горки, катки, качели, само чучело и другие атрибуты готовились заранее.

На празднике гостей ждут настоящие масленичные игры и забавы: ворота, скалки, ручеёк, дударь, бег в мешках, перетягивание каната, сбор поленницы, тягание гирь и главный масленичный аттракцион — ледяной столб. В русских избах гости смогут послушать об исконных традициях проводов зимы на Руси. Выставка масленичных чучел народов мира расскажет о «близнецах» русской Масленицы: Мартиничка в Болгарии, Марена на Украине и Мажанна в Польше, Жилли в Бельгии, Снеговик Бодж в Швейцарии, Мясопуст в Чехии, Нубель в Германии и Холика в Индии.

Кроме того, гости увидят настоящий арт-объект — пятиметровое колесо «Коловрат», славянский символ солнца. Для исполнения самого заветного желания достаточно повязать на него ленточку и повернуть три раза. Хороводы, скоморохи, ряженые, масленичные представления и состязания, традиционные мастерские и экскурсии и конечно блины — вот далеко не полный список того, что ожидает гостей ЭТНОМИРа во вторые весенние выходные!

Разумеется, апогеем праздника станет сожжение огромной Масленицы, которое очистит мир от старого и призовёт плодородную весну. Может мы и не сеем, но обновиться нам всем точно не помешает.

ЭТНОМИР — крупнейший в России этнографический парк-музей. Он расположился на огромном пространстве в более чем 140 гектаров в Калужской области. Это уникальное место — модель мира в миниатюре: в так называемых этнодворах можно ознакомиться с бытом, кухней, архитектурой и традициями отдельно взятой культуры, но не только. Множество активностей — от творческих мастерских до национальных праздников — приглашают гостей к участию.

Вариантам времяпрепровождения в парке-музее, особенно во время тематических фестивалей, нет счета. Обойти всё пространство за день не стоит и пытаться. Поэтому на территории ЭТНОМИРа работают 11 этнических отелей, в которых можно с комфортом разместиться с семьёй или компанией, будь то русская изба, азиатская юрта, чум или индийский дворец. В таком культурно-образовательном центре, как ЭТНОМИР, даже сон и приём пищи превращаются в уникальный опыт, который гости увезут с собой.

поделиться:

Дом и дачка

Масленица в ЭТНОМИРе

Читать далее >

фото: Георгий Розов / Global Look Press

Дом и дачка

Какой хлеб "правильнее", а какой – полезнее?

Читать далее >

// фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Дом и дачка

От тарифов до правил проверок: что будет с газом в 2019 году

Читать далее >

Политика
Что важнее: новые технологии на выборах или воля избирателей?
Кабмин Украины призвал законодательно ограничить гастроли артистов по РФ
Матвиенко заявила, что "больные сенаторы никому не нужны"
Трамп и Ким Чен Ын успели пожать руки перед 20-минутной встречей в Ханое
Общество
Эрика Фостер против маньяка
Классного руководителя не было на месте во время драки третьеклассниц в Москве
Москвичей предупредили о магнитной буре 1 марта
Дело Лисицыной: Правосудие против разума
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

Avatar

Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


Культура и ТВ
Чулпан Хаматова сообщила о завершении съемок сериала "Зулейха открывает глаза"
Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем
Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД
Башмет взял Зимний: фестиваль искусств – 2019 в Сочи
Шоу-бизнес
Спортсменов угостят коктейлями на основе мельдония на премии BR Awards 2019
Александру Маршалу грозит слепота и требуется срочная операция
Певцу Шуре мешают стать отцом проблемы с жильем
Три группы из Украины отказались от "Евровидения" из-за концертов в РФ

Здоровье
Комбинированная терапия помогает лечить тяжелый рак почек
По ночам и в выходные роды проходят с большим числом осложнений
Лечение туберкулеза через мобильное приложение оказалось более эффективным
Что такое бронхит и как с ним справиться
Туризм
Елена Подкаминская проводит холодный февраль в Таиланде
Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
Жириновский выразил недоумение в связи с отсутствием выездных виз в РФ
Авто
Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время
Компания Opel решила возобновить продажи своих машин в РФ
Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
Власти штата в Австралии разрешили автомобилистам заказывать номера с эмодзи
Недвижимость
Лучшее – детям. Когда "детская ипотека" станет доступнее?
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


фото: Стоян Васев / ТАСС
"Аленький цветочек" Татьяны Навки коньком прошелся по бюджету
До отравлений отец и дочь ни от кого не прятались
Что стало с квартирой, машиной и собакой Юлии Скрипаль
фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Вас там не было. Родные погибших в Сирии бойцов ищут правды в судах
Михаил Абызов на заседании правительства, лето 2012 года // фото: Global Look Press
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
У Артура Очеретного кое-что схвачено
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене
Кирсан Илюмжинов // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Кирсан Илюмжинов:
Я независимый. Сегодня здесь, завтра – в Лондоне
Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"
Мадс Миккельсен:
Героя вроде моего персонажа из "Затерянных во льдах" проще встретить в Москве
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Олег и его соратники – единственные, кто освобождает из рабства // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников:
Торговля людьми – бич XXI века
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно


// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Иосиф Пригожин рассорился с сыном от первого брака
Фото: Паата Арчвадзе
Певцу Шуре мешают стать отцом проблемы с жильем
стоп-кадр / Youtube / канал "Прямой эфир"
Жена Кокорина нанесла финальный удар?
// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Прохор Шаляпин: Виталина ставит свечки за Джигарханяна!
Ирина Аллегрова // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Ирина Аллегрова в ярости убежала со сцены в Мытищах из-за фанатов

Рисунок: Виктор Балабас
Мужчины и женщины: кто радиоактивнее?
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Рижский вокзал – самый "кинематографичный" вокзал Москвы
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Кто и как грабил чемпионат мира по футболу – 2018 в России
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Для пенсионерок наступил "Золотой час". Медицинский
Ольга Скабеева // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Фабрика фейков. Как Ольга Скабеева вместо ДТП попала в новости