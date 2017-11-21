Как правильно выбирать кухонные ножи

Sobesednik.ru узнал, на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке ножей.

Даже на суперсовременной кухне, оснащенной различными видами бытовой техники, невозможно обойтись без обычного кухонного ножа. А вернее, без ножей, так как нож на кухне нужен не один.

Что режем?

Нож для хлеба должен иметь большую рукоятку и длинное лезвие (зубчатое или волнистое), имеющее равную ширину на всем протяжении. Ножи для твердых продуктов стоит выбирать с широким лезвием, закругленной режущей поверхностью и острым кончиком. Для срезания мяса с косточки подойдет узкий нож средней длины, лезвие загнуто к кончику, у основания расширено. Нож-топорик, который используется для разделки мяса и рубки костей, в идеале имеет очень широкое лезвие и мощную рукоять.

Материал лезвия

Лучшие кухонные ножи производят из нержавеющей стали с добавлением хрома или из сплава хрома с ванадием и молибденом. Полотно лезвия должно быть гладким, без царапин, разводов, зазубрин т.д.

Заточка

Посмотрите на нож сбоку. Режущая кромка должна представлять собой блестящую непрерывную линию от ручки и до самого кончика, без сколов, неровностей, изменений ширины и т.д.

Режущие свойства ножа напрямую будут зависеть от угла заточки. Фирменные качественные ножи затачиваются на профессиональном оборудовании. Лазерная заточка лезвия является дорогим, но оптимальным вариантом. Ее можно опознать по отличительному признаку в виде матовых рисок-насечек.

Материал рукояти

Рукоятки ножей делают из металла, дерева или пластика. Дольше всего прослужит металлическая рукоять, ненамного уступает ей и пластик. Но деревянная также имеет свои плюсы: она удобна для руки и не нагревается.

Крепление

Лезвие ножа должно проходить по всей длине рукоятки и крепиться хорошо отшлифованными, плотно сидящими заклепками.

Удобство

Проверьте, как ощущается нож в руке: не перевешивает ли рукоятка лезвие, удобна ли она, не слишком ли нож тяжел.