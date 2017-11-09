Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой

Sobesednik.ru решил напомнить, какие овощи можно выращивать в зимний период прямо в квартире.

Огурцы

Когда за окном будут бушевать вьюги и морозы, на окошке распустятся цветы, а затем появятся яркие летние плоды. Красота!

Начнем с «квартирных» огурчиков. Растут эти молодцы быстро, и уже через два месяца после посадки вы сможете делать из них салатики. Итак, сначала выбираем семена. Подходят не все сорта, нужны только самоопыляемые раннеспелые гибриды, хорошо бы кустовые и теневыносливые, такие как «Маринда F1», «Онежский F1», «Маша F1», «Конни F1», «Легенда F1». После посадки поставьте горшок с огурцами на восточное или южное окно, а если вы еще установите люминесцентные лампы, теплолюбивые (оптимальная температура днем +22–24 °C) и светолюбивые растения отплатят вам сполна, подарив хороший урожай! Не забывайте поливать огурчики, земля всегда должна быть увлажненной.

Томаты

Помидоры тоже должны быть самоопыляемыми гибридами, другие высокорослые сорта будут требовать большого внимания, а карликовые мелкоплодные поспеют легче и быстрее. Выбирайте сорта «Балконное чудо», «Комнатный сюрприз», «Аляска», «Бетта», «Бонсай», «Новость Канады». Прекрасно зарекомендовали себя карликовые «Минибель», «Бонсай микро F1», «Пиноккио», «Черри Пигмей». Если вы хотите вырастить томаты в кашпо, купите семена «Черри», «Талисман», «Желтая груша», «Перуанский домашний» или «Ильди». Помидорчики, как и огурцы, любят свет и тепло. До цветения и плодоношения им нужна температура днем +22 °C, ночью +17 °C, после плодоношения +25 °С. Поливать томаты нужно редко, но обильно. Не забывайте ежедневно поворачивать горшки с помидорами на 180°.

Болгарский перец

Красивый, вкусный и очень полезный перчик даст плоды не раньше чем через полгода, но зато будет плодоносить три года подряд. Конечно, не все сорта подходят для домашнего разведения. Поэтому обратите внимание на проверенные временем, такие как желтоплодный «Комнатный Патио-Иво», «Калифорнийское чудо», высокоурожайный гибрид «Юпитер F1» и сладкий фиолетовый перец «Ода».

Перец тоже любит свет, возможно, придется добавлять ему искусственное освещение. Он против проветриваний, днем нужна температура +20–26 °C, ночью +18–20 °C. Главное, не забывать рыхлить капризуле почву. Кстати, нельзя выращивать сладкий и горький перцы в одной комнате, иначе после перекрестного опыления сладкий тоже станет горьким!