От откоса до подоконника: всё, что нужно знать о самостоятельном ремонте окон

Sobesednik.ru выяснил, как дать застарелым деревянным окнам новую жизнь.

Основная проблема оконных рам из дерева – щели, через которые задувает холодный воздух, перекосы, зазоры, необходимость обновления краски. Начинаем от них избавляться.

1. Щели между створкой и коробкой устраняются:

- прокладкой уплотнителей. Приобретается самоклеящийся уплотнитель резиновый, поролоновый или пластиковый, и им обклеивается оконная коробка по всему периметру.

- переустановкой петель. Вывернув шурупы, снять петли и врезать их поглубже. Заодно можно заменить петли, если в этом есть необходимость. С противоположной стороны створки прибивается рейка подходящей толщины.

- щели в местах соединений стекла и рамы легко заделать силиконовым герметиком.

2. Если створка закрывается с трудом, можно положить на раму копировальную бумагу и закрыть створку. Пройдясь с копировкой по всей длине створки, определите место защемления и зачистите его от краски. Если этого окажется недостаточно, состругайте его рубанком.

3. Если ослабела вязка переплета, раму укрепляют металлическими уголками.

4. Если ремонт оконных рам можно ограничить покраской, то вначале их обследуют. В тех местах, где краска отходит, ее соскабливают. Затем эти участки шпаклюют и шлифуют шкуркой. Также шпаклевкой по дереву устраняются неровности, небольшие трещины, следы от гвоздей. Если слой краски весь в неудовлетворительном состоянии, ее придется снимать полностью, воспользовавшись специальной смывкой. Для окраски оконных рам используют краску для наружных работ, преимущественно масляную алкидную эмаль.

Материалы для ремонта деревянных окон:

✔ алкидная эмаль. Расход от 1 кг на м2 оконного проема, это зависит от состояния и конфигурации окна.

✔ шпатлевка акриловая (полиэфирная) двухкомпозитная (покупаете в автомагазине). Она нужна для заделки крупных дефектов и вмятин, поскольку почти не усаживается и сохнет за несколько минут. Кроме того, ее можно класть довольно толстым слоем. Если окна у вас с дырами, то вам понадобится еще шпатлевка со стекловолокном (берете там же).

✔ шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ. Расход от 1 до 5 кг на одно окно.

✔ алкидный грунт или дешевая жидкая алкидная краска вместо него, обязательно белая (если окна у вас белые).

✔ уайт-спирит, растворитель силикона №780 или обезжириватель.

✔ шлифовальная шкурка с зерном 80 или 100, а также с зерном 120. Возьмите сначала по паре метров того и другого.

✔ кисти-флейц, а также маленькая круглая кисточка и мини-валик типа «гирпаинт» длиной не больше 150 мм, можно 100 мм или меньше.

Подоконник

Прежде всего определитесь с выбором материала. Подоконники из ПВХ наиболее популярны, дешевы, но обычно их устанавливают в офисных помещениях. К тому же они достаточно нестойки к механическим воздействиям и не обладают необходимой экологичностью.

Подоконники из ДСП и МДФ красивы и долговечны. Но любая неглубокая царапина приводит к разбуханию, т.к. эти древесностружечные плиты нестойки к воздействию влаги. Столешницы из массива дерева и искусственного камня экологичны, долговечны, прочны и красивы, однако такие подоконники не всем по карману.

Смена подоконника

1. Выдолбите концы старого подоконника с наружной и внутренней стороны при помощи стамески и молотка. Освободите его от засохшего раствора и аккуратно выньте полотно из ниши. Выпилите новый подоконник из заготовки точно по размерам старого.

2. Избавьтесь от раствора, мусора и пыли, остатков утеплителя в нише под окном. Если высота прежнего подоконника была больше высоты нового, то в подоконной нише необходимо сделать цементную стяжку, на которую затем и будет крепиться новая плита. Если высота такая же, заделайте подрамный профиль оконной коробки силиконовым герметиком.

3. Положите на цементную стяжку или место крепления подкладные бруски, на которые установится столешница подоконника. Если она выполнена из ДСП, МДФ или массива дерева, задние незаделанные торцы обработайте силиконом для влагонепроницаемости.

4. Нанесите монтажную пену между деревянными планками, установите на нее столешницу. Запеньте задние и боковые штробы. В соответствии со строительным уровнем выровняйте подоконник, установите на него распорный груз. Запеньте снизу. Оставьте на сутки для полного высыхания монтажной пены.

Откосы

Откос – это внутренний периметр оконного проема от рамы до края стены. После того как был произведен демонтаж старых деревянных окон, повреждение откосов неизбежно, после чего требуется их реставрация. И штукатурные откосы здесь явно проигрывают современным. Пластиковые откосы из сэндвич-панелей красивы и практичны, их не нужно красить, они не растрескиваются, легко моются, не задерживают и не собирают пыль. В отличие от штукатурных, пластиковые откосы позволяют скрыть неровности оконного проема и устанавливаются в день монтажа окон, примерно в течение 1 часа для каждого окна.

И все же многие останавливают свой выбор на штукатурке откосов: все-таки пластик выглядит несколько офисно, а дома хочется максимально сохранить уют.

Ремонт откосов

1. В первую очередь вам потребуются перфорированные уголки, которые помогут сформировать прямые углы у откосов, и маячки, которые выставляются по периметру оконных рам и которые служат направляющими элементами во время штукатурки. Маячки и уголки вы купите в строительном магазине. Для приготовления раствора вам потребуется мощная дрель или перфоратор.

2. Подготовьте поверхность откосов к штукатурке. Отбейте все, что слабо держится на поверхности, очистите от пыли и смочите водой. Далее закройте подоконник пленкой, а оконные рамы заклейте малярным скотчем, чтобы не испачкать раствором. Часто меняйте пленку и скотч во время работы, чтобы грунтовка не смогла высохнуть под покрытием. Иначе вы ничем не сможете отчистить поверхность подоконника и рам после того, как снимете пленку и скотч.

3. Загрунтуйте откосы бетон-контактом и дайте просохнуть. Пока грунтовка сохнет, подготовьте к работе перфорированные уголки и маячки. Замерьте внутренние стороны откосов, нанесите эту мерку на маячки и ножницами по металлу отрежьте нужную длину. Также замерьте наружные откосы и отрежьте от перфорированных уголков.

4. Затем возьмите сухую штукатурную смесь и соедините ее с водой, как написано на пакете. Для того чтобы промешать смесь, воспользуйтесь дрелью со специальной насадкой. Дайте штукатурке постоять какое-то время и снова промешайте. Раствор не должен быть жидким, он должен удерживаться на поверхности.

5. Нанесите штукатурный раствор по периметру оконных переплетов так, чтобы он накрывал рамы на 1 см. Приставьте отрезанный маячок к раствору и слегка прижмите. Далее возьмите уровень, приставьте его к маячку и выставите по нивелиру. Пока раствор мягкий, маячок можно поправлять, выдвигая его или погружая в раствор.

6. Как только вы установили внутренние маячки, приступайте к наружным углам. Нанесите густой раствор на край откоса и приставьте к нему отрезанный перфорированный уголок. Раствор пройдет сквозь перфорацию уголка и зафиксирует его на месте. Теперь возьмите уровень, установите его на край уголка и, надавливая на него, выставите по нивелиру. После того как конструкция высохнет, можете приступать к штукатурке откосов.

7. Просохшую штукатурку на маячках и уголках смочите водой. Возьмите неширокий шпатель и нанесите на откос штукатурный раствор, намазывая его на поверхность. Раствор должен покрыть всю площадь откоса без пробелов. Дайте поверхности просохнуть, а сами переходите к другому откосу.

8. Второй слой штукатурки – накрывку, делайте тогда, когда штукатурка подсохнет, но не высохнет до конца. По такой поверхности штукатурить будет легче. Смочите поверхность откоса водой и нанесите накрывку. Затем возьмите правило 100 см, приставьте к основанию подоконника и протяните штукатурную смесь снизу вверх. Излишки раствора снимите с правила шпателем. Если где-то получилась ямка, добавьте раствор и снова протяните правилом. Верхние откосы делайте аналогично боковым. Не спешите, чтобы раствор не попал в глаза.

9. Когда штукатурный раствор схватится, зашкурьте откосы шкуркой среднего размера и загрунтуйте грунтом глубокого проникновения. Затем снимите скотч с рам и пленку с подоконника. Подготовьте откосы к отделочным работам.